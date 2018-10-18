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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1964196519661967>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:04

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Vorlon написав:условия коммунальной акции по Б5

ну лааана, прийдется досрочно погаситься по Б5 :)
Востаннє редагувалось clientage в П'ят 19 жов, 2018 11:27, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:12

  TASCOMBANK написав:
  uaprofi написав:TASCOMBANK

скажите по вкладу «Прибыльный»:
"Неограниченное количество пополнений"
"Пополнение вклада — без ограничений"
значит ли это, что можно открыть вклад на 500 грн. и пополнить его три раза по 3000 грн.?

или всё таки будет ограничение не больше первоначальной суммы?



Ограничений пополнения не будет.
Вы сможете пополнить депозит на сумму больше суммы открытия.


надо ли подтвердить доходы, если открыть/пополнить/закрыть более 150-500к грн при открытии/закрытии депозита?

(чтобы подтвердить, то просто скриншоты отправить?)

если надо подтвердить, то лучше попросить родителей открыть депозит?
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:10

  clientage написав:
  Vorlon написав:условия коммунальной акции по Б5

ну лааана, прийдется досрочно погаситься по Б5 :)

И 26К загнать на вышеуказанные МСС)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:15

  guntherhouse777 написав:
  clientage написав:
  Vorlon написав:условия коммунальной акции по Б5

ну лааана, прийдется досрочно погаситься по Б5 :)

И 26К загнать на вышеуказанные МСС)

Там же 5% чистыми, не более 1К, т.е. это не более 20К мона попробовать загнать :mrgreen: но у меня уже все бабУшки по подъезду окоммуналились...вот срочно ищу новых клиентофф... буду им втирать, как это прекрасно вовремя оплатить коммуналь, а мож даже лучше наперёд забросить, пока опятьнеподорожало :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:22

Офпред когда напишите ответы на мои вопросы?
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:29

clientage,
Точно. Тогда 21К.
И на три делится)
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:41

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

А кто знает, оплата коммуналки через пайхаб подходит под эти мсс?
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:46

  clientage написав:а мож даже лучше наперёд забросить, пока опятьнеподорожало :mrgreen: :mrgreen:

для этого нуна с показателями счетчика шаманить. типа много потребил пока было дешево и мало потреблял когда стало дорого. главно что бы проверуны не спалили схему :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:51

  Stringer написав:А кто знает, оплата коммуналки через пайхаб подходит под эти мсс?

Подходит. Там чаще всего 4900
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:55

  clientage написав:
  Stringer написав:А кто знает, оплата коммуналки через пайхаб подходит под эти мсс?

Подходит. Там чаще всего 4900

И коммуналь, и воля, и телефон-всё кошерно у татарина под эту акцию.
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