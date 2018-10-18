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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1964196519661967

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:55

  Stringer написав:А кто знает, оплата коммуналки через пайхаб подходит под эти мсс?

подходит
12.03.2018 14.03.2018 Покупка (LIQPAY*Kommunalka(I0110X62), DNEPR, UKR,MCC 4900)
Ой, это фаст-пэй Приватовский
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:59

  clientage написав:
  Stringer написав:А кто знает, оплата коммуналки через пайхаб подходит под эти мсс?

Подходит. Там чаще всего 4900

Ну от значит дождёмся октябрьский кешбек и закроем вику беспроблемно для платежей ...
А там пускай про новые чернушные пятницы думают
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:09

  guntherhouse777 написав:clientage,
Точно. Тогда 21К.
И на три делится)


Максимум - 1300 грн/міс. до оподаткування.

Отже, 20 933,97 * 6,21% = 1299,99 ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:16

  guntherhouse777 написав:
  clientage написав:
  Stringer написав:А кто знает, оплата коммуналки через пайхаб подходит под эти мсс?

Подходит. Там чаще всего 4900

И коммуналь, и воля, и телефон-всё кошерно у татарина под эту акцию.


А який розмір комісії по платежам?
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:19

И коммуналь, и воля, и телефон-всё кошерно у татарина под эту акцию.[/quote]

А який розмір комісії по платежам?[/quote]


Первые три месяца-бесплатно.
Как мы любим)
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