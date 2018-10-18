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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:55
Stringer написав:
А кто знает, оплата коммуналки через пайхаб подходит под эти мсс?
подходит
12.03.2018 14.03.2018 Покупка (LIQPAY*Kommunalka(I0110X62), DNEPR, UKR,MCC 4900)
Ой, это фаст-пэй Приватовский
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:59
clientage написав: Stringer написав:
А кто знает, оплата коммуналки через пайхаб подходит под эти мсс?
Подходит. Там чаще всего 4900
Ну от значит дождёмся октябрьский кешбек и закроем вику беспроблемно для платежей ...
А там пускай про новые чернушные пятницы думают
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:09
guntherhouse777 написав:
clientage,
Точно. Тогда 21К.
И на три делится)
Максимум - 1300 грн/міс. до оподаткування.
Отже, 20 933,97 * 6,21% = 1299,99
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:16
guntherhouse777 написав: clientage написав: Stringer написав:
А кто знает, оплата коммуналки через пайхаб подходит под эти мсс?
Подходит. Там чаще всего 4900
И коммуналь, и воля, и телефон-всё кошерно у татарина под эту акцию.
А який розмір комісії по платежам?
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:19
И коммуналь, и воля, и телефон-всё кошерно у татарина под эту акцию.[/quote]
А який розмір комісії по платежам?[/quote]
Первые три месяца-бесплатно.
Как мы любим)
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