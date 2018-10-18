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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:55
Stringer написав:
А кто знает, оплата коммуналки через пайхаб подходит под эти мсс?
подходит
12.03.2018 14.03.2018 Покупка (LIQPAY*Kommunalka(I0110X62), DNEPR, UKR,MCC 4900)
Ой, это фаст-пэй Приватовский
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:59
clientage написав: Stringer написав:
А кто знает, оплата коммуналки через пайхаб подходит под эти мсс?
Подходит. Там чаще всего 4900
Ну от значит дождёмся октябрьский кешбек и закроем вику беспроблемно для платежей ...
А там пускай про новые чернушные пятницы думают
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Stringer
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:09
guntherhouse777 написав:
clientage,
Точно. Тогда 21К.
И на три делится)
Максимум - 1300 грн/міс. до оподаткування.
Отже, 20 933,97 * 6,21% = 1299,99
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V2
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:16
guntherhouse777 написав: clientage написав: Stringer написав:
А кто знает, оплата коммуналки через пайхаб подходит под эти мсс?
Подходит. Там чаще всего 4900
И коммуналь, и воля, и телефон-всё кошерно у татарина под эту акцию.
А який розмір комісії по платежам?
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:19
И коммуналь, и воля, и телефон-всё кошерно у татарина под эту акцию.[/quote]
А який розмір комісії по платежам?[/quote]
Первые три месяца-бесплатно.
Как мы любим)
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:43
Водафон если через сайт пополнять, тоже годный MCC 4814
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Surz
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:57
V2 написав: guntherhouse777 написав:
clientage,
Точно. Тогда 21К.
И на три делится)
Максимум - 1300 грн/міс. до оподаткування.
Отже, 20 933,97 * 6,21% = 1299,99
Убедили. Отложу 21К для Б5
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:41
Подскажите, при пополнение мобильного через TAS2U кэшбэк уже не начисляется??????
Отправлено с моего FIG-LX1 через Tapatalk
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:26
anikola13 написав: TASCOMBANK написав: uaprofi написав:TASCOMBANK
скажите по вкладу «Прибыльный»:
"Неограниченное количество пополнений"
"Пополнение вклада — без ограничений"
значит ли это, что можно открыть вклад на 500 грн. и пополнить его три раза по 3000 грн.?
или всё таки будет ограничение не больше первоначальной суммы?
Ограничений пополнения не будет.
Вы сможете пополнить депозит на сумму больше суммы открытия.
Официальный представитель, подскажите пожалуйста, когда будет дата окончания депозита после последней 4 лонгации, если вклад открывать сегодня, 19.10?
И хотелось бы узнать. Процентные ставки и надбавки за лонгацию, которые установлены на день открытия, потом во время лонгаций не смогут изменяться? Последняя 4 лонгация так и останеться с процентной ставкой 19%?
anikola13, ответили в личных сообщениях.
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:34
TASCOMBANK написав: anikola13 написав:
Официальный представитель, подскажите пожалуйста, когда будет дата окончания депозита после последней 4 лонгации, если вклад открывать сегодня, 19.10?
И хотелось бы узнать. Процентные ставки и надбавки за лонгацию, которые установлены на день открытия, потом во время лонгаций не смогут изменяться? Последняя 4 лонгация так и останеться с процентной ставкой 19%?
anikola13, ответили в личных сообщениях.
А что мешает всем озвучить ?
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