RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1965196619671968>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:55

  Stringer написав:А кто знает, оплата коммуналки через пайхаб подходит под эти мсс?

подходит
12.03.2018 14.03.2018 Покупка (LIQPAY*Kommunalka(I0110X62), DNEPR, UKR,MCC 4900)
Ой, это фаст-пэй Приватовский
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1492
З нами з: 18.09.13
Подякував: 319 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:59

  clientage написав:
  Stringer написав:А кто знает, оплата коммуналки через пайхаб подходит под эти мсс?

Подходит. Там чаще всего 4900

Ну от значит дождёмся октябрьский кешбек и закроем вику беспроблемно для платежей ...
А там пускай про новые чернушные пятницы думают
Stringer
 
Повідомлень: 8117
З нами з: 23.01.13
Подякував: 242 раз.
Подякували: 1113 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:09

  guntherhouse777 написав:clientage,
Точно. Тогда 21К.
И на три делится)


Максимум - 1300 грн/міс. до оподаткування.

Отже, 20 933,97 * 6,21% = 1299,99 ;)
V2
4
 
Повідомлень: 5423
З нами з: 03.07.09
Подякував: 208 раз.
Подякували: 807 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:16

  guntherhouse777 написав:
  clientage написав:
  Stringer написав:А кто знает, оплата коммуналки через пайхаб подходит под эти мсс?

Подходит. Там чаще всего 4900

И коммуналь, и воля, и телефон-всё кошерно у татарина под эту акцию.


А який розмір комісії по платежам?
V2
4
 
Повідомлень: 5423
З нами з: 03.07.09
Подякував: 208 раз.
Подякували: 807 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:19

И коммуналь, и воля, и телефон-всё кошерно у татарина под эту акцию.[/quote]

А який розмір комісії по платежам?[/quote]


Первые три месяца-бесплатно.
Как мы любим)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3625
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:43

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Водафон если через сайт пополнять, тоже годный MCC 4814
Surz
 
Повідомлень: 4
З нами з: 28.09.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:57

  V2 написав:
  guntherhouse777 написав:clientage,
Точно. Тогда 21К.
И на три делится)


Максимум - 1300 грн/міс. до оподаткування.

Отже, 20 933,97 * 6,21% = 1299,99 ;)

Убедили. Отложу 21К для Б5 8) :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 25963
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2077 раз.
Подякували: 2930 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:41

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Подскажите, при пополнение мобильного через TAS2U кэшбэк уже не начисляется??????

Отправлено с моего FIG-LX1 через Tapatalk
gkost05
 
Повідомлень: 34
З нами з: 03.03.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:26

  anikola13 написав:
  TASCOMBANK написав:
  uaprofi написав:TASCOMBANK

скажите по вкладу «Прибыльный»:
"Неограниченное количество пополнений"
"Пополнение вклада — без ограничений"
значит ли это, что можно открыть вклад на 500 грн. и пополнить его три раза по 3000 грн.?

или всё таки будет ограничение не больше первоначальной суммы?



Ограничений пополнения не будет.
Вы сможете пополнить депозит на сумму больше суммы открытия.

Официальный представитель, подскажите пожалуйста, когда будет дата окончания депозита после последней 4 лонгации, если вклад открывать сегодня, 19.10?
И хотелось бы узнать. Процентные ставки и надбавки за лонгацию, которые установлены на день открытия, потом во время лонгаций не смогут изменяться? Последняя 4 лонгация так и останеться с процентной ставкой 19%?


anikola13, ответили в личных сообщениях.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2540
З нами з: 17.07.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:34

  TASCOMBANK написав:
  anikola13 написав:Официальный представитель, подскажите пожалуйста, когда будет дата окончания депозита после последней 4 лонгации, если вклад открывать сегодня, 19.10?
И хотелось бы узнать. Процентные ставки и надбавки за лонгацию, которые установлены на день открытия, потом во время лонгаций не смогут изменяться? Последняя 4 лонгация так и останеться с процентной ставкой 19%?


anikola13, ответили в личных сообщениях.


А что мешает всем озвучить ?
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2251
З нами з: 24.06.15
Подякував: 44 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1965196619671968>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sens і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.