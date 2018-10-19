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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1965196619671968

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:12

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

При пополнении плативки в tas2u сняло комиссию. Вернётся или реклама при входе обманывает?
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:21

  Інкогніто написав:При пополнении плативки в tas2u сняло комиссию. Вернётся или реклама при входе обманывает?


В tas2u нет комиссии со стороны самого сервиса.
Но могут быть комиссии карт.
В данном случае списалась комиссия за зачисление не целевых средств на карту "Плативка", согласно официальных тарифов карты:
https://tascombank.ua/documents/Dod_3_i ... 030918.pdf
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:35

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Спасибо, 0.5 %,.
На горячей линии пообещали доснять до 10 грн.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 14:09

  gkost05 написав:Подскажите, при пополнение мобильного через TAS2U кэшбэк уже не начисляется??????


У меня по Б5 пока не начислились, хотя платёж проведён. Может позже.
По Вике посмотрим, в прошлом месяце выплатили всё до копеечки.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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