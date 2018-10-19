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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:12
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
При пополнении плативки в tas2u сняло комиссию. Вернётся или реклама при входе обманывает?
Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:21
В tas2u нет комиссии со стороны самого сервиса.
Но могут быть комиссии карт.
В данном случае списалась комиссия за зачисление не целевых средств на карту "Плативка", согласно официальных тарифов карты:
Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:35
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Спасибо, 0.5 %,.
На горячей линии пообещали доснять до 10 грн.
Додано: Суб 20 жов, 2018 14:09
У меня по Б5 пока не начислились, хотя платёж проведён. Может позже.
По Вике посмотрим, в прошлом месяце выплатили всё до копеечки.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 20 жов, 2018 15:58
Фантом а когда провелось? вчера до 13:00 или уже сегодня появилась проводка
если вчера, то уже должен был быть начислен киш-миш, а если сегодня - то уже будет в понедельник после 21:00
Додано: Суб 20 жов, 2018 16:09
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
по выходным не бывает проводок же
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