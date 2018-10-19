Додано: Суб 20 жов, 2018 16:45

Фантом написав: Только что залез в выписку по Б5, провелись две сегодняшние операции через ИзиПей. Разве такое возможно? Только что залез в выписку по Б5, провелись две сегодняшние операции через ИзиПей. Разве такое возможно?

ну почему? субботой естессно не проводят, но... т.к. у таси это не видно очевидным образом (транзакция в выписке в любом случае представлена днём операции, а сам факт проводки по счёту можно увидеть только по тому, что латиница меняется на кириллицу), то очень часто наблюдаю тот факт, что в пятницу вечером ещё латиница в выписке, а в субботу уже кириллицапо изе такое часто бывает - я один раз пополнила лайф через изю в 22:00 в последний день месяца на крупную сумму( думала войдёт в следующий месяц) но не тут то было - всё провелось в тот же день и сумму нужно было погасить до 25-го числа, во-как) поэтому такой ход событий и наталкивает на мысль, что они ( изя и тася) дружат против нас