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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:12
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
При пополнении плативки в tas2u сняло комиссию. Вернётся или реклама при входе обманывает?
Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:21
В tas2u нет комиссии со стороны самого сервиса.
Но могут быть комиссии карт.
В данном случае списалась комиссия за зачисление не целевых средств на карту "Плативка", согласно официальных тарифов карты:
Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:35
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Спасибо, 0.5 %,.
На горячей линии пообещали доснять до 10 грн.
Додано: Суб 20 жов, 2018 14:09
У меня по Б5 пока не начислились, хотя платёж проведён. Может позже.
По Вике посмотрим, в прошлом месяце выплатили всё до копеечки.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 20 жов, 2018 15:58
Фантом а когда провелось? вчера до 13:00 или уже сегодня появилась проводка
если вчера, то уже должен был быть начислен киш-миш, а если сегодня - то уже будет в понедельник после 21:00
Додано: Суб 20 жов, 2018 16:09
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
по выходным не бывает проводок же
Додано: Суб 20 жов, 2018 16:16
Честно говоря, не знаю. У меня Б5 всего пару суток. В выписке по Вике, чётко видно дату операции и дату проводки. А в выписке по Б5, только догадываться можно. Если операция проведена, то название операции по украински если нет, то по английски. Но даты проводки я не вижу, может не там смотрю.
П.С. Только что залез в выписку по Б5, провелись две сегодняшние операции через ИзиПей. Разве такое возможно?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 20 жов, 2018 16:45
Hack-Stock ну почему? субботой естессно не проводят, но... т.к. у таси это не видно очевидным образом (транзакция в выписке в любом случае представлена днём операции, а сам факт проводки по счёту можно увидеть только по тому, что латиница меняется на кириллицу), то очень часто наблюдаю тот факт, что в пятницу вечером ещё латиница в выписке, а в субботу уже кириллица
по изе такое часто бывает - я один раз пополнила лайф через изю в 22:00 в последний день месяца на крупную сумму( думала войдёт в следующий месяц ) но не тут то было - всё провелось в тот же день и сумму нужно было погасить до 25-го числа, во-как ) поэтому такой ход событий и наталкивает на мысль, что они ( изя и тася) дружат против нас
Додано: Нед 21 жов, 2018 06:29
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Оплату коммунальных с Б5,с приватовского аккаунта можно провести? Естественно, чтобы кешбек начислили. Просто уже шаблоны все есть,неохота их по новой вбивать.
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