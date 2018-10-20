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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1966196719681969>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:12

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

При пополнении плативки в tas2u сняло комиссию. Вернётся или реклама при входе обманывает?
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:21

  Інкогніто написав:При пополнении плативки в tas2u сняло комиссию. Вернётся или реклама при входе обманывает?


В tas2u нет комиссии со стороны самого сервиса.
Но могут быть комиссии карт.
В данном случае списалась комиссия за зачисление не целевых средств на карту "Плативка", согласно официальных тарифов карты:
https://tascombank.ua/documents/Dod_3_i ... 030918.pdf
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:35

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Спасибо, 0.5 %,.
На горячей линии пообещали доснять до 10 грн.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 14:09

  gkost05 написав:Подскажите, при пополнение мобильного через TAS2U кэшбэк уже не начисляется??????


У меня по Б5 пока не начислились, хотя платёж проведён. Может позже.
По Вике посмотрим, в прошлом месяце выплатили всё до копеечки.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 15:58

Фантом а когда провелось? вчера до 13:00 или уже сегодня появилась проводка
если вчера, то уже должен был быть начислен киш-миш, а если сегодня - то уже будет в понедельник после 21:00
Nav777
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 16:09

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

по выходным не бывает проводок же
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 16:16

  Nav777 написав:Фантом а когда провелось? вчера до 13:00 или уже сегодня появилась проводка
если вчера, то уже должен был быть начислен киш-миш, а если сегодня - то уже будет в понедельник после 21:00

Честно говоря, не знаю. У меня Б5 всего пару суток. В выписке по Вике, чётко видно дату операции и дату проводки. А в выписке по Б5, только догадываться можно. Если операция проведена, то название операции по украински если нет, то по английски. Но даты проводки я не вижу, может не там смотрю.

П.С. Только что залез в выписку по Б5, провелись две сегодняшние операции через ИзиПей. Разве такое возможно? :shock:
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 16:45

Hack-Stock ну почему? субботой естессно не проводят, но... т.к. у таси это не видно очевидным образом (транзакция в выписке в любом случае представлена днём операции, а сам факт проводки по счёту можно увидеть только по тому, что латиница меняется на кириллицу), то очень часто наблюдаю тот факт, что в пятницу вечером ещё латиница в выписке, а в субботу уже кириллица :wink:

  Фантом написав:Только что залез в выписку по Б5, провелись две сегодняшние операции через ИзиПей. Разве такое возможно? :shock:

по изе такое часто бывает - я один раз пополнила лайф через изю в 22:00 в последний день месяца на крупную сумму( думала войдёт в следующий месяц :oops: ) но не тут то было - всё провелось в тот же день и сумму нужно было погасить до 25-го числа, во-как :evil: ) поэтому такой ход событий и наталкивает на мысль, что они ( изя и тася) дружат против нас :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 06:29

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Оплату коммунальных с Б5,с приватовского аккаунта можно провести? Естественно, чтобы кешбек начислили. Просто уже шаблоны все есть,неохота их по новой вбивать.
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 09:51

  allaliu написав:Оплату коммунальных с Б5,с приватовского аккаунта можно провести? Естественно, чтобы кешбек начислили. Просто уже шаблоны все есть,неохота их по новой вбивать.

А смысл? Приват же комис берет, когда с чужой карточки платишь.
С портмоне выгоднее имхо
arkavs
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