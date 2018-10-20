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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 жов, 2018 09:56
Aps написав: TASCOMBANK написав: anikola13 написав:
Официальный представитель, подскажите пожалуйста, когда будет дата окончания депозита после последней 4 лонгации, если вклад открывать сегодня, 19.10?
И хотелось бы узнать. Процентные ставки и надбавки за лонгацию, которые установлены на день открытия, потом во время лонгаций не смогут изменяться? Последняя 4 лонгация так и останеться с процентной ставкой 19%?
anikola13, ответили в личных сообщениях.
А что мешает всем озвучить ?
Срок депозита (суммарно) с 4 лонгациями 465 дней.
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Додано: Нед 21 жов, 2018 09:58
anikola13 написав: anikola13 написав:
Официальный представитель, подскажите пожалуйста, когда будет дата окончания депозита после последней 4 лонгации, если вклад открывать сегодня, 19.10?
И хотелось бы узнать. Процентные ставки и надбавки за лонгацию, которые установлены на день открытия, потом во время лонгаций не смогут изменяться? Последняя 4 лонгация так и останеться с процентной ставкой 19%?
Срок депозита (суммарно) с 4 лонгациями 465 дней.
А средняя ставка какая нарисовалась?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 21 жов, 2018 10:37
clientage
Столб, наше все
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Додано: Нед 21 жов, 2018 10:56
clientage написав:
А средняя ставка какая нарисовалась?
17 грязними, якщо Комса не змінить за ці 465 днів умови договору. Ні?
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Додано: Нед 21 жов, 2018 11:10
anikola13 написав:clientage
Столб, наше все
Даже и в столбе не вижу смысла. Первоначальная ставка низкая,а последующие могут корректироваться банком на свое усмотрение.
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