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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 жов, 2018 09:56
Aps написав: TASCOMBANK написав: anikola13 написав:
Официальный представитель, подскажите пожалуйста, когда будет дата окончания депозита после последней 4 лонгации, если вклад открывать сегодня, 19.10?
И хотелось бы узнать. Процентные ставки и надбавки за лонгацию, которые установлены на день открытия, потом во время лонгаций не смогут изменяться? Последняя 4 лонгация так и останеться с процентной ставкой 19%?
anikola13, ответили в личных сообщениях.
А что мешает всем озвучить ?
Срок депозита (суммарно) с 4 лонгациями 465 дней.
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anikola13
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Додано: Нед 21 жов, 2018 09:58
anikola13 написав: anikola13 написав:
Официальный представитель, подскажите пожалуйста, когда будет дата окончания депозита после последней 4 лонгации, если вклад открывать сегодня, 19.10?
И хотелось бы узнать. Процентные ставки и надбавки за лонгацию, которые установлены на день открытия, потом во время лонгаций не смогут изменяться? Последняя 4 лонгация так и останеться с процентной ставкой 19%?
Срок депозита (суммарно) с 4 лонгациями 465 дней.
А средняя ставка какая нарисовалась?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 21 жов, 2018 10:37
clientage
Столб, наше все
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anikola13
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Додано: Нед 21 жов, 2018 10:56
clientage написав:
А средняя ставка какая нарисовалась?
17 грязними, якщо Комса не змінить за ці 465 днів умови договору. Ні?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 21 жов, 2018 11:10
anikola13 написав:clientage
Столб, наше все
Даже и в столбе не вижу смысла. Первоначальная ставка низкая,а последующие могут корректироваться банком на свое усмотрение.
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THB
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Додано: Нед 21 жов, 2018 11:16
Квесторе_поверніться написав: clientage написав:
А средняя ставка какая нарисовалась?
17 грязними, якщо Комса не змінить за ці 465 днів умови договору. Ні?
Тут же с пополнением. Так что кому 17 а кому и 19.) Вот только представитель не хочет официально озвучить что банк не будет изменять условия (.
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Додано: Нед 21 жов, 2018 11:40
Последнее начисление КБ по Б5 11 числа по операции 9, хотя после того уже куча других операций проведена.. я счастливчик, или у всех поломалась?
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Alex_ki
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Додано: Нед 21 жов, 2018 11:45
Alex_ki написав:Последнее начисление КБ по Б5 11 числа по операции 9, хотя после того уже куча других операций проведена.. я счастливчик, или у всех поломалась?
Баланс кэшбэка меняется, а в выписках после 11 числа нет данных
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gkost05
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Додано: Нед 21 жов, 2018 19:17
В Тасдваю в Комси є якісь ліміти з картки на картку?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 21 жов, 2018 19:23
Через ПУМБовский payhub.com.ua если не клиент ПУМБА, какая комиссия за оплату комуналки с Б5?
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Amid
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