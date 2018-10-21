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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1967196819691970>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 09:56

  Aps написав:
  TASCOMBANK написав:
  anikola13 написав:Официальный представитель, подскажите пожалуйста, когда будет дата окончания депозита после последней 4 лонгации, если вклад открывать сегодня, 19.10?
И хотелось бы узнать. Процентные ставки и надбавки за лонгацию, которые установлены на день открытия, потом во время лонгаций не смогут изменяться? Последняя 4 лонгация так и останеться с процентной ставкой 19%?


anikola13, ответили в личных сообщениях.


А что мешает всем озвучить ?

Срок депозита (суммарно) с 4 лонгациями 465 дней.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 09:58

  anikola13 написав:
  anikola13 написав:Официальный представитель, подскажите пожалуйста, когда будет дата окончания депозита после последней 4 лонгации, если вклад открывать сегодня, 19.10?
И хотелось бы узнать. Процентные ставки и надбавки за лонгацию, которые установлены на день открытия, потом во время лонгаций не смогут изменяться? Последняя 4 лонгация так и останеться с процентной ставкой 19%?

Срок депозита (суммарно) с 4 лонгациями 465 дней.

А средняя ставка какая нарисовалась?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 10:37

clientage
Столб, наше все :)
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 10:56

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  clientage написав:А средняя ставка какая нарисовалась?

17 грязними, якщо Комса не змінить за ці 465 днів умови договору. Ні?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 11:10

  anikola13 написав:clientage
Столб, наше все :)

Даже и в столбе не вижу смысла. Первоначальная ставка низкая,а последующие могут корректироваться банком на свое усмотрение.
THB
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 11:16

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:А средняя ставка какая нарисовалась?

17 грязними, якщо Комса не змінить за ці 465 днів умови договору. Ні?
Тут же с пополнением. Так что кому 17 а кому и 19.) Вот только представитель не хочет официально озвучить что банк не будет изменять условия (.
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 11:40

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Последнее начисление КБ по Б5 11 числа по операции 9, хотя после того уже куча других операций проведена.. я счастливчик, или у всех поломалась?
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 11:45

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Alex_ki написав:Последнее начисление КБ по Б5 11 числа по операции 9, хотя после того уже куча других операций проведена.. я счастливчик, или у всех поломалась?
Баланс кэшбэка меняется, а в выписках после 11 числа нет данных

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gkost05
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 19:17

В Тасдваю в Комси є якісь ліміти з картки на картку?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Через ПУМБовский payhub.com.ua если не клиент ПУМБА, какая комиссия за оплату комуналки с Б5?
Amid
 
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