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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 жов, 2018 19:25
Amid написав:
Через ПУМБовский payhub.com.ua если не клиент ПУМБА, какая комиссия за оплату комуналки с Б5?
На электроэнергию - точно нет.
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