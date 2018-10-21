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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 жов, 2018 19:23
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Через ПУМБовский payhub.com.ua если не клиент ПУМБА, какая комиссия за оплату комуналки с Б5?
Додано: Нед 21 жов, 2018 19:25
Додано: Нед 21 жов, 2018 21:49
В тас2ю после 16 октября не сохраняются проведенные платежи в "Последние операции".
У всех так ?
Додано: Пон 22 жов, 2018 08:36
Официальный представитель, подскажите пожалуйста, когда будет дата окончания депозита после последней 4 лонгации, если вклад открывать сегодня, 19.10?
И хотелось бы узнать. Процентные ставки и надбавки за лонгацию, которые установлены на день открытия, потом во время лонгаций не смогут изменяться? Последняя 4 лонгация так и останеться с процентной ставкой 19%?[/quote]
anikola13, ответили в личных сообщениях.[/quote]
Д. день. Хотелось бы комментарий оф. предст. Столб открыт на сумму 555 грн
Додано: Пон 22 жов, 2018 09:50
Из прошлого опыта - ограничение 500грн<=сумма одного пополнения <=начальная сумма депозита, но количество пополнений не ограничивалось
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Додано: Пон 22 жов, 2018 10:43
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Оплачивал 17,10 комуналку Б5 Изей с masterpass по всем платежам акционный кешбек уже начислен.
Додано: Пон 22 жов, 2018 10:47
Коли в masterpass реєстрували карту?
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Додано: Пон 22 жов, 2018 10:57
Додано: Пон 22 жов, 2018 10:59
Якщо на Ізі прямо з В5 платити, Ізя бере комісію за певний комунал.
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