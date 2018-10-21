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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1968196919701971>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 19:23

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Через ПУМБовский payhub.com.ua если не клиент ПУМБА, какая комиссия за оплату комуналки с Б5?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 19:25

  Amid написав:Через ПУМБовский payhub.com.ua если не клиент ПУМБА, какая комиссия за оплату комуналки с Б5?

На электроэнергию - точно нет.
THB
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 21:49

В тас2ю после 16 октября не сохраняются проведенные платежи в "Последние операции".
У всех так ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 22:06

mustbe У меня сохраняются.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 08:36

  TASCOMBANK написав:
  anikola13 написав:
скажите по вкладу «Прибыльный»:
"Неограниченное количество пополнений"
"Пополнение вклада — без ограничений"
значит ли это, что можно открыть вклад на 500 грн. и пополнить его три раза по 3000 грн.?

или всё таки будет ограничение не больше первоначальной суммы?



Ограничений пополнения не будет.
Вы сможете пополнить депозит на сумму больше суммы открытия.

Официальный представитель, подскажите пожалуйста, когда будет дата окончания депозита после последней 4 лонгации, если вклад открывать сегодня, 19.10?
И хотелось бы узнать. Процентные ставки и надбавки за лонгацию, которые установлены на день открытия, потом во время лонгаций не смогут изменяться? Последняя 4 лонгация так и останеться с процентной ставкой 19%?[/quote]

anikola13, ответили в личных сообщениях.[/quote]


Д. день. Хотелось бы комментарий оф. предст. Столб открыт на сумму 555 грнЗображення
shu-m
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 09:50

  shu-m написав: Столб открыт на сумму 555 грн

Из прошлого опыта - ограничение 500грн<=сумма одного пополнения <=начальная сумма депозита, но количество пополнений не ограничивалось
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 10:43

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Оплачивал 17,10 комуналку Б5 Изей с masterpass по всем платежам акционный кешбек уже начислен.
pavyak
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 10:47

  pavyak написав:Оплачивал 17,10 комуналку Б5 Изей с masterpass по всем платежам акционный кешбек уже начислен.

Коли в masterpass реєстрували карту?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 10:57

  Квесторе_поверніться написав:
  pavyak написав:Оплачивал 17,10 комуналку Б5 Изей с masterpass по всем платежам акционный кешбек уже начислен.

Коли в masterpass реєстрували карту?

Акция по Б5 с 17.10.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 10:59

Якщо на Ізі прямо з В5 платити, Ізя бере комісію за певний комунал.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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