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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 жов, 2018 11:09
Квесторе_поверніться написав: pavyak написав:
Оплачивал 17,10 комуналку Б5 Изей с masterpass по всем платежам акционный кешбек уже начислен.
Коли в masterpass реєстрували карту?
Десь в минулому місяці, як перевипустили.
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