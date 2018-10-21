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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1969197019711972>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 11:09

  Квесторе_поверніться написав:
  pavyak написав:Оплачивал 17,10 комуналку Б5 Изей с masterpass по всем платежам акционный кешбек уже начислен.

Коли в masterpass реєстрували карту?

Десь в минулому місяці, як перевипустили.
pavyak
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 11:36

Питання для практиків:

Стабільний, щомісячний, 15,75%, на 367 днів... Якщо його відкрити в ІБ , то діє ця норма : При оформленні депозиту через TAS2U гарантовані +2% до діючої ставки? Загалом получиться 17,75%, вірно?
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 11:39

  jay2004 написав:Питання для практиків:

Стабільний, щомісячний, 15,75%, на 367 днів... Якщо його відкрити в ІБ , то діє ця норма : При оформленні депозиту через TAS2U гарантовані +2% до діючої ставки? Загалом получиться 17,75%, вірно?

Так в TAS2U, вони вам одразу до оформлення висвічуються
pavyak
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 11:41

  jay2004 написав:Питання для практиків:

Стабільний, щомісячний, 15,75%, на 367 днів... Якщо його відкрити в ІБ , то діє ця норма : При оформленні депозиту через TAS2U гарантовані +2% до діючої ставки? Загалом получиться 17,75%, вірно?

Если открыть через TAS2U, то верно, если через ТАС24, то нет
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vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 11:42

  pavyak написав:
  jay2004 написав:Питання для практиків:

Стабільний, щомісячний, 15,75%, на 367 днів... Якщо його відкрити в ІБ , то діє ця норма : При оформленні депозиту через TAS2U гарантовані +2% до діючої ставки? Загалом получиться 17,75%, вірно?

Так в TAS2U, вони вам одразу до оформлення висвічуються

Обмеження на суму депо є?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 11:48

  Квесторе_поверніться написав:
  pavyak написав:
  jay2004 написав:Питання для практиків:

Стабільний, щомісячний, 15,75%, на 367 днів... Якщо його відкрити в ІБ , то діє ця норма : При оформленні депозиту через TAS2U гарантовані +2% до діючої ставки? Загалом получиться 17,75%, вірно?

Так в TAS2U, вони вам одразу до оформлення висвічуються

Обмеження на суму депо є?

Так тут головне як переказ зробити по Р2Р. Бо в них обмеження ніби 15шт.
pavyak
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 15:52

  gkost05 написав:
Alex_ki написав:Последнее начисление КБ по Б5 11 числа по операции 9, хотя после того уже куча других операций проведена.. я счастливчик, или у всех поломалась?
Баланс кэшбэка меняется, а в выписках после 11 числа нет данных

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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 15:57

TASCOMBANK, в Комса2ю депо з карти іншого банку можна відкрити?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:05

  Квесторе_поверніться написав:TASCOMBANK, в Комса2ю депо з карти іншого банку можна відкрити?

можно, только сначала надо её зарегистрировать в TAS2U
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:09

Підкажіть, будь ласка. Якщо ліміт по картці B5 500 гривень, а рахунок за комунальні кілька тисяч, як у портмоне оплатити один і той же рахунок декілька разів, бо так виглядає, що після оплати його вже скопіювати неможливо?
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