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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 жов, 2018 11:09
Квесторе_поверніться написав: pavyak написав:
Оплачивал 17,10 комуналку Б5 Изей с masterpass по всем платежам акционный кешбек уже начислен.
Коли в masterpass реєстрували карту?
Десь в минулому місяці, як перевипустили.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 11:36
Питання для практиків:
Стабільний, щомісячний, 15,75%, на 367 днів... Якщо його відкрити в ІБ , то діє ця норма : При оформленні депозиту через TAS2U гарантовані +2% до діючої ставки? Загалом получиться 17,75%, вірно?
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Додано: Пон 22 жов, 2018 11:39
jay2004 написав:
Питання для практиків:
Стабільний, щомісячний, 15,75%, на 367 днів... Якщо його відкрити в ІБ , то діє ця норма : При оформленні депозиту через TAS2U гарантовані +2% до діючої ставки? Загалом получиться 17,75%, вірно?
Так в TAS2U, вони вам одразу до оформлення висвічуються
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Додано: Пон 22 жов, 2018 11:41
jay2004 написав:
Питання для практиків:
Стабільний, щомісячний, 15,75%, на 367 днів... Якщо його відкрити в ІБ , то діє ця норма : При оформленні депозиту через TAS2U гарантовані +2% до діючої ставки? Загалом получиться 17,75%, вірно?
Если открыть через TAS2U, то верно, если через ТАС24, то нет
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Додано: Пон 22 жов, 2018 11:42
pavyak написав: jay2004 написав:
Питання для практиків:
Стабільний, щомісячний, 15,75%, на 367 днів... Якщо його відкрити в ІБ , то діє ця норма : При оформленні депозиту через TAS2U гарантовані +2% до діючої ставки? Загалом получиться 17,75%, вірно?
Так в TAS2U, вони вам одразу до оформлення висвічуються
Обмеження на суму депо є?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 22 жов, 2018 11:48
Квесторе_поверніться написав: pavyak написав: jay2004 написав:
Питання для практиків:
Стабільний, щомісячний, 15,75%, на 367 днів... Якщо його відкрити в ІБ , то діє ця норма : При оформленні депозиту через TAS2U гарантовані +2% до діючої ставки? Загалом получиться 17,75%, вірно?
Так в TAS2U, вони вам одразу до оформлення висвічуються
Обмеження на суму депо є?
Так тут головне як переказ зробити по Р2Р. Бо в них обмеження ніби 15шт.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 15:52
gkost05 написав:
Alex_ki написав:Последнее начисление КБ по Б5 11 числа по операции 9, хотя после того уже куча других операций проведена.. я счастливчик, или у всех поломалась?
Баланс кэшбэка меняется, а в выписках после 11 числа нет данных
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Добрый день.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 15:57
TASCOMBANK, в Комса2ю депо з карти іншого банку можна відкрити?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 16:05
Квесторе_поверніться написав:TASCOMBANK
, в Комса2ю депо з карти іншого банку можна відкрити?
можно, только сначала надо её зарегистрировать в TAS2U
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 16:09
Підкажіть, будь ласка. Якщо ліміт по картці B5 500 гривень, а рахунок за комунальні кілька тисяч, як у портмоне оплатити один і той же рахунок декілька разів, бо так виглядає, що після оплати його вже скопіювати неможливо?
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