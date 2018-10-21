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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1969197019711972

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:16

  chico написав:Підкажіть, будь ласка. Якщо ліміт по картці B5 500 гривень, а рахунок за комунальні кілька тисяч, як у портмоне оплатити один і той же рахунок декілька разів, бо так виглядає, що після оплати його вже скопіювати неможливо?

клацаете на оплаченный счет, а потом +ещё один платеж
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vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:19

  vollena71 написав:
  chico написав:Підкажіть, будь ласка. Якщо ліміт по картці B5 500 гривень, а рахунок за комунальні кілька тисяч, як у портмоне оплатити один і той же рахунок декілька разів, бо так виглядає, що після оплати його вже скопіювати неможливо?

клацаете на оплаченный счет, а потом +ещё один платеж

Если важен КБ, то ожидайте проведения по счету и прихода, и расхода.
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:24

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

На Б5 є 3Д секьюр? Якщо є, можна якось на день вимкнути?
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:35

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5% таки по проводке.
за оп-ии 16.10 дали 5
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:40

  shu-m написав:
  TASCOMBANK написав:
  anikola13 написав:
скажите по вкладу «Прибыльный»:
"Неограниченное количество пополнений"
"Пополнение вклада — без ограничений"
значит ли это, что можно открыть вклад на 500 грн. и пополнить его три раза по 3000 грн.?

или всё таки будет ограничение не больше первоначальной суммы?



Ограничений пополнения не будет.
Вы сможете пополнить депозит на сумму больше суммы открытия.

Официальный представитель, подскажите пожалуйста, когда будет дата окончания депозита после последней 4 лонгации, если вклад открывать сегодня, 19.10?
И хотелось бы узнать. Процентные ставки и надбавки за лонгацию, которые установлены на день открытия, потом во время лонгаций не смогут изменяться? Последняя 4 лонгация так и останеться с процентной ставкой 19%?


anikola13, ответили в личных сообщениях.[/quote]


Д. день. Хотелось бы комментарий оф. предст. Столб открыт на сумму 555 грнЗображення[/quote]

Добрый день, shu-m.
На данный момент депозит "Прибыльный" есть возможность пополнять неограниченное количество раз на минимальную сумму 500 грн, (или 50 дол., 50 евро, если депозит открыт в валюте).
Главное, чтобы сумма всех пополнений не превышала максимальную сумму депозита 2 000 000 грн, 100 000 дол, евро.
Данное пополнение можно совершать в системе TAS2U.
Отправьте нам, пожалуйста, Ваши контактные данные в личных сообщениях, проверим отображение данной информации в системе ТАС24.
Спасибо.
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