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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1970197119721973>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:16

  chico написав:Підкажіть, будь ласка. Якщо ліміт по картці B5 500 гривень, а рахунок за комунальні кілька тисяч, як у портмоне оплатити один і той же рахунок декілька разів, бо так виглядає, що після оплати його вже скопіювати неможливо?

клацаете на оплаченный счет, а потом +ещё один платеж
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vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:19

  vollena71 написав:
  chico написав:Підкажіть, будь ласка. Якщо ліміт по картці B5 500 гривень, а рахунок за комунальні кілька тисяч, як у портмоне оплатити один і той же рахунок декілька разів, бо так виглядає, що після оплати його вже скопіювати неможливо?

клацаете на оплаченный счет, а потом +ещё один платеж

Если важен КБ, то ожидайте проведения по счету и прихода, и расхода.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:24

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

На Б5 є 3Д секьюр? Якщо є, можна якось на день вимкнути?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:35

обрадовало.
5% таки по проводке.
за оп-ии 16.10 дали 5
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:40

  shu-m написав:
  TASCOMBANK написав:
  anikola13 написав:
скажите по вкладу «Прибыльный»:
"Неограниченное количество пополнений"
"Пополнение вклада — без ограничений"
значит ли это, что можно открыть вклад на 500 грн. и пополнить его три раза по 3000 грн.?

или всё таки будет ограничение не больше первоначальной суммы?



Ограничений пополнения не будет.
Вы сможете пополнить депозит на сумму больше суммы открытия.

Официальный представитель, подскажите пожалуйста, когда будет дата окончания депозита после последней 4 лонгации, если вклад открывать сегодня, 19.10?
И хотелось бы узнать. Процентные ставки и надбавки за лонгацию, которые установлены на день открытия, потом во время лонгаций не смогут изменяться? Последняя 4 лонгация так и останеться с процентной ставкой 19%?


anikola13, ответили в личных сообщениях.[/quote]


Д. день. Хотелось бы комментарий оф. предст. Столб открыт на сумму 555 грнЗображення[/quote]

Добрый день, shu-m.
На данный момент депозит "Прибыльный" есть возможность пополнять неограниченное количество раз на минимальную сумму 500 грн, (или 50 дол., 50 евро, если депозит открыт в валюте).
Главное, чтобы сумма всех пополнений не превышала максимальную сумму депозита 2 000 000 грн, 100 000 дол, евро.
Данное пополнение можно совершать в системе TAS2U.
Отправьте нам, пожалуйста, Ваши контактные данные в личных сообщениях, проверим отображение данной информации в системе ТАС24.
Спасибо.
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:55

  Квесторе_поверніться написав:
  pavyak написав:
  jay2004 написав:Питання для практиків:

Стабільний, щомісячний, 15,75%, на 367 днів... Якщо його відкрити в ІБ , то діє ця норма : При оформленні депозиту через TAS2U гарантовані +2% до діючої ставки? Загалом получиться 17,75%, вірно?

Так в TAS2U, вони вам одразу до оформлення висвічуються

Обмеження на суму депо є?


Доброго дня.
Були внесені зміни при розміщенні депозитів з карт Таскомбанку через ТАС2U.
На данний момент встановлені наступні обмеження:
За добу Клієнт може розмістити депозит на суму, що не перевищує 200 000 грн.
Максимальна сума одного вкладу 200 000 грн.
Максимальна сума вкладів, які можна відкрити в ТАС2U в місяць 400 000 грн.
Додатково встановлювати ліміти для відкриття депозиту на будь-яку суму до 200 000 грн - немає необхідності.
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 17:57

      Кочевник написав:На Б5 є 3Д секьюр? Якщо є, можна якось на день вимкнути?


    Доброго дня, Кочевник.
    3D Secure по карті відключити немає можливості.
    TASCOMBANK
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    Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 20:14

    Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

    TASCOMBANK написав:
      gkost05 написав:
    Alex_ki написав:Последнее начисление КБ по Б5 11 числа по операции 9, хотя после того уже куча других операций проведена.. я счастливчик, или у всех поломалась?
    Баланс кэшбэка меняется, а в выписках после 11 числа нет данных

    Отправлено с моего FIG-LX1 через Tapatalk



    Добрый день.
    Отправьте нам, пожалуйста, в личных сообщениях Ваши контактные данные для проверки информации.
    Звонил сегодня на горячую, сказали всё учитывается и у них все начисления видны, рекомендовали приложение переустановить.. ещё напугали, сказав, что пятничная оплата коммуналки в портмоне тоже учтена, но по тарифу АЗС
    Пересчитал в Экселе, отображаемая сумма таки попала в ожидания, если не учитывать пятничные платежи.
    В итоге, в районе 19.30 в приложении задним числом появились начисления за прошлые дни, а сейчас уже видно и пятницу, по 5%)
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    Alex_ki
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    Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 20:53

    Друзья, а есть ли отличия в функционале и комиссиях между web и мобильной версией TAS2U? Мобильную версию пока нет возможности установить...

    Например, оплаты мобильного (в том числе 5% кэшбек), переводы с карты на карту других банков и т.п. :roll:
    Vorlon
     
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    Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 21:06

      Кочевник написав:На Б5 є 3Д секьюр? Якщо є, можна якось на день вимкнути?

    Готовитесь к колу сюрпризов?)
    guntherhouse777
     
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