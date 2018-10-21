Так и запишем.
Эта инфо будет особенно актуальна в последних днях уходящего года)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 жов, 2018 21:10
Додано: Пон 22 жов, 2018 21:24
Додано: Пон 22 жов, 2018 21:24
Наверное мона дать им пограться 500грн на годик, а вот последнюю пролонгацию и поглядим на их поведение
... делайте хоть что-нибудь!
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