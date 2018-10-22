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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1970197119721973

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 21:10

  v57 написав:обрадовало.
5% таки по проводке.
за оп-ии 16.10 дали 5

Так и запишем.
Эта инфо будет особенно актуальна в последних днях уходящего года)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 21:24

  guntherhouse777 написав:
  Кочевник написав:На Б5 є 3Д секьюр? Якщо є, можна якось на день вимкнути?

Готовитесь к колу сюрпризов?)

Ні, треба платити комунну. А я зараз там, де фінансовий оператор приймає смс тількі за умови, якщо протягнути руку з балкона.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 21:24

  Aps написав:
Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:А средняя ставка какая нарисовалась?

17 грязними, якщо Комса не змінить за ці 465 днів умови договору. Ні?
Тут же с пополнением. Так что кому 17 а кому и 19.) Вот только представитель не хочет официально озвучить что банк не будет изменять условия (.

Наверное мона дать им пограться 500грн на годик, а вот последнюю пролонгацию и поглядим на их поведение 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 08:26

Коллеги, подскажите пополнение мобильного случайно не попападает ни на каком платёжном сервисе в категорию коммуннальные услуги для кешбека в Тасе 5%?
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югин
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 08:30

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  югин написав:Коллеги, подскажите пополнение мобильного случайно не попападает ни на каком платёжном сервисе в категорию коммуннальные услуги для кешбека в Тасе 5%?


Водафон через сайт попадает, MCC 4814.

Оформил Б5 в пятницу, звонили с допросом тогда же. Смс о решении по КЛ до сих пор не пришло, что-то долго они.
Surz
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 08:41

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Только написал и пришла смс, КЛ 5к, как и просил)
Surz
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 09:17

Коллективный и свой опыт оплаты коммунальных применительно к акции Big5 Utilities свел в перечень. Идея - иметь под рукой удовлетворяющие условиям акции способы оплаты.
Способ оплаты | +/- | Комментарий
  • portmone | Да | #web
  • payHub... | Да
  • iPay......... | Вероятно да
  • Приват/liqpay | Да | #web #ЛичКабКиевгаз

Дополнения и корректировки приветствуются.
kosul
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 09:48

  Vorlon написав:Друзья, а есть ли отличия в функционале и комиссиях между web и мобильной версией TAS2U? Мобильную версию пока нет возможности установить...


Нету. И как по мне, веб версия юзается приятней.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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