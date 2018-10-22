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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 жов, 2018 21:10
v57 написав:
обрадовало.
5% таки по проводке.
за оп-ии 16.10 дали 5
Так и запишем.
Эта инфо будет особенно актуальна в последних днях уходящего года)
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guntherhouse777
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Додано: Пон 22 жов, 2018 21:24
guntherhouse777 написав: Кочевник написав:
На Б5 є 3Д секьюр? Якщо є, можна якось на день вимкнути?
Готовитесь к колу сюрпризов?)
Ні, треба платити комунну. А я зараз там, де фінансовий оператор приймає смс тількі за умови, якщо протягнути руку з балкона.
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Кочевник
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Додано: Пон 22 жов, 2018 21:24
Aps написав: Квесторе_поверніться написав: clientage написав:
А средняя ставка какая нарисовалась?
17 грязними, якщо Комса не змінить за ці 465 днів умови договору. Ні?
Тут же с пополнением. Так что кому 17 а кому и 19.) Вот только представитель не хочет официально озвучить что банк не будет изменять условия (.
Наверное мона дать им пограться 500грн на годик, а вот последнюю пролонгацию и поглядим на их поведение
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 23 жов, 2018 08:26
Коллеги, подскажите пополнение мобильного случайно не попападает ни на каком платёжном сервисе в категорию коммуннальные услуги для кешбека в Тасе 5%?
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югин
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Додано: Вів 23 жов, 2018 08:30
югин написав:
Коллеги, подскажите пополнение мобильного случайно не попападает ни на каком платёжном сервисе в категорию коммуннальные услуги для кешбека в Тасе 5%?
Водафон через сайт попадает, MCC 4814.
Оформил Б5 в пятницу, звонили с допросом тогда же. Смс о решении по КЛ до сих пор не пришло, что-то долго они.
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Surz
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Додано: Вів 23 жов, 2018 08:41
Только написал и пришла смс, КЛ 5к, как и просил)
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Surz
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Додано: Вів 23 жов, 2018 09:17
Коллективный и свой опыт оплаты коммунальных применительно к акции Big5 Utilities свел в перечень. Идея - иметь под рукой удовлетворяющие условиям акции способы оплаты.
Способ оплаты | +/- | Комментарий
- portmone | Да | #web
- payHub... | Да
- iPay......... | Вероятно да
- Приват/liqpay | Да | #web #ЛичКабКиевгаз
Дополнения и корректировки приветствуются.
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kosul
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Додано: Вів 23 жов, 2018 09:48
Vorlon написав:
Друзья, а есть ли отличия в функционале и комиссиях между web и мобильной версией TAS2U? Мобильную версию пока нет возможности установить...
Нету. И как по мне, веб версия юзается приятней.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Вів 23 жов, 2018 10:32
Редиски
Отправил сэпом на кредитную часть Вики, приходит в 9.40 смс "1500.00 UAH ЗАРАХОВАНО для погашення кредитної заборгованості за договором ххххх 23.10.0018 09:36:11"
Делаю оплату на сайте через ликпей в 9.45 и у меня слизывает остатки с обеих частей грн счета + баксы.
В тас2ю показывает платеж в 9.46, а приход тех 1.5к в 10.03
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Alex_ki
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Додано: Вів 23 жов, 2018 10:32
Surz написав:
Только написал и пришла смс, КЛ 5к, как и просил)
Поздравляю, но что-то вы исключительно скромно попросили
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Vorlon
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