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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1971197219731974

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 10:39

  Vorlon написав:Поздравляю, но что-то вы исключительно скромно попросили :roll:

Так я тут почитал, что дают 500-1000 или вообще не дают, вот и решил не жадничать)
Surz
 
Повідомлень: 7
З нами з: 28.09.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 11:18

  Surz написав:
  Vorlon написав:Поздравляю, но что-то вы исключительно скромно попросили :roll:

Так я тут почитал, что дают 500-1000 или вообще не дают, вот и решил не жадничать)

Підтверджую: просили 29К, дали 500 :). Тож рекомендую, просити менше, мабуть, краще до 20К.
chico
 
Повідомлень: 26
З нами з: 20.12.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 12:09

  Alex_ki написав:Редиски
Отправил сэпом на кредитную часть Вики, приходит в 9.40 смс "1500.00 UAH ЗАРАХОВАНО для погашення кредитної заборгованості за договором ххххх 23.10.0018 09:36:11"
Делаю оплату на сайте через ликпей в 9.45 и у меня слизывает остатки с обеих частей грн счета + баксы.
В тас2ю показывает платеж в 9.46, а приход тех 1.5к в 10.03

Так деньги ещё не успели провестись.
mihasik
 
Повідомлень: 429
З нами з: 26.10.11
Подякував: 17 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 13:13

  mihasik написав:
  Alex_ki написав:Редиски
Отправил сэпом на кредитную часть Вики, приходит в 9.40 смс "1500.00 UAH ЗАРАХОВАНО для погашення кредитної заборгованості за договором ххххх 23.10.0018 09:36:11"
Делаю оплату на сайте через ликпей в 9.45 и у меня слизывает остатки с обеих частей грн счета + баксы.
В тас2ю показывает платеж в 9.46, а приход тех 1.5к в 10.03

Так деньги ещё не успели провестись.

Це як? Людина стверджує, що відправляла СЕПом, там немає попередньої авторизації. Якщо СЕП зайшов, то гроші уже провелись.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2442
З нами з: 18.08.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 327 раз.
 
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  #<1 ... 1971197219731974
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