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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 жов, 2018 10:39
Vorlon написав:
Поздравляю, но что-то вы исключительно скромно попросили
Так я тут почитал, что дают 500-1000 или вообще не дают, вот и решил не жадничать)
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Surz
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Додано: Вів 23 жов, 2018 11:18
Surz написав: Vorlon написав:
Поздравляю, но что-то вы исключительно скромно попросили
Так я тут почитал, что дают 500-1000 или вообще не дают, вот и решил не жадничать)
Підтверджую: просили 29К, дали 500
. Тож рекомендую, просити менше, мабуть, краще до 20К.
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chico
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Додано: Вів 23 жов, 2018 12:09
Alex_ki написав:
Редиски
Отправил сэпом на кредитную часть Вики, приходит в 9.40 смс "1500.00 UAH ЗАРАХОВАНО для погашення кредитної заборгованості за договором ххххх 23.10.0018 09:36:11"
Делаю оплату на сайте через ликпей в 9.45 и у меня слизывает остатки с обеих частей грн счета + баксы.
В тас2ю показывает платеж в 9.46, а приход тех 1.5к в 10.03
Так деньги ещё не успели провестись.
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mihasik
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Додано: Вів 23 жов, 2018 13:13
mihasik написав: Alex_ki написав:
Редиски
Отправил сэпом на кредитную часть Вики, приходит в 9.40 смс "1500.00 UAH ЗАРАХОВАНО для погашення кредитної заборгованості за договором ххххх 23.10.0018 09:36:11"
Делаю оплату на сайте через ликпей в 9.45 и у меня слизывает остатки с обеих частей грн счета + баксы.
В тас2ю показывает платеж в 9.46, а приход тех 1.5к в 10.03
Так деньги ещё не успели провестись.
Це як? Людина стверджує, що відправляла СЕПом, там немає попередньої авторизації. Якщо СЕП зайшов, то гроші уже провелись.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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