Так я тут почитал, что дают 500-1000 или вообще не дают, вот и решил не жадничать)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 жов, 2018 10:39
Додано: Вів 23 жов, 2018 11:18
Додано: Вів 23 жов, 2018 12:09
Так деньги ещё не успели провестись.
Додано: Вів 23 жов, 2018 13:13
Це як? Людина стверджує, що відправляла СЕПом, там немає попередньої авторизації. Якщо СЕП зайшов, то гроші уже провелись.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 23 жов, 2018 14:34
2909 то не кредитный счет, а транзитник для дальнейшего рапределения сумм по задолженностям.
Надо было не смс верить, а посмотреть в ИБ что к чему.
Додано: Вів 23 жов, 2018 20:58
Додано: Вів 23 жов, 2018 21:02
Да пофиг. Просите по максимуму, если звонков не боитесь. Я просил 7000, дали 1000. Было два запроса в УБКИ и ни одного звонка.
П.С. Я в Тасе три раза подавал на кредитку и жена один раз. Если просить много, то будут звонить из скоринга, если мало то не будут. Но это никак не влияет на размер кредитного лимита. Сколько Тася посчитает, столько и даст.
Первый раз просил Б5 и 42 тыс, позвонили и сразу послали.
Второй раз просил 1 тыс на Вику, никто не звонил, дали ноль, через 3 месяца подняли до 25 тыс.
Третий раз опять просил Б5 на 7 тыс, дали 1 тыс. Никто не звонил
Жене по Вике сходу ноль. Уже почти год, на следующей неделе пойдём закрывать.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 23 жов, 2018 21:56
Да пофиг. Просите по максимуму, если звонков не боитесь. Я просил 7000, дали 1000. Было два запроса в УБКИ и ни одного звонка.
П.С. Я в Тасе три раза подавал на кредитку и жена один раз. Если просить много, то будут звонить из скоринга, если мало то не будут. Но это никак не влияет на размер кредитного лимита. Сколько Тася посчитает, столько и даст.
Первый раз просил Б5 и 42 тыс, позвонили и сразу послали.
Второй раз просил 1 тыс на Вику, никто не звонил, дали ноль, через 3 месяца подняли до 25 тыс.
Третий раз опять просил Б5 на 7 тыс, дали 1 тыс. Никто не звонил
Жене по Вике сходу ноль. Уже почти год, на следующей неделе пойдём закрывать.[/quote]
Судячи з того, що зразу нормально наливають одиницям, думаю, варто просити до 5ти. А там, як Ви пишете, в разі чогось, вони і самі піднімуть. Можливо результат буде таким же, але ж гіршим не буде, ніж вже провірені. От і поділитесь таким досвідом.
Додано: Вів 23 жов, 2018 22:01
Дуже незвична success story, не пригадую, щоб ще хтось розповідав про підвищення ліміту 25 разів у ТАСі. Типово підливають по х1,5 - х2,5.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 23 жов, 2018 22:13
можливо впродовж цих трьох місяців були якісь обставини, які тася врахувала? винос депо, закриття кредитки в іншому банку?
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