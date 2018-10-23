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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1972197319741975>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 10:39

  Vorlon написав:Поздравляю, но что-то вы исключительно скромно попросили :roll:

Так я тут почитал, что дают 500-1000 или вообще не дают, вот и решил не жадничать)
Surz
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 11:18

  Surz написав:
  Vorlon написав:Поздравляю, но что-то вы исключительно скромно попросили :roll:

Так я тут почитал, что дают 500-1000 или вообще не дают, вот и решил не жадничать)

Підтверджую: просили 29К, дали 500 :). Тож рекомендую, просити менше, мабуть, краще до 20К.
chico
 
Повідомлень: 27
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 12:09

  Alex_ki написав:Редиски
Отправил сэпом на кредитную часть Вики, приходит в 9.40 смс "1500.00 UAH ЗАРАХОВАНО для погашення кредитної заборгованості за договором ххххх 23.10.0018 09:36:11"
Делаю оплату на сайте через ликпей в 9.45 и у меня слизывает остатки с обеих частей грн счета + баксы.
В тас2ю показывает платеж в 9.46, а приход тех 1.5к в 10.03

Так деньги ещё не успели провестись.
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 13:13

  mihasik написав:
  Alex_ki написав:Редиски
Отправил сэпом на кредитную часть Вики, приходит в 9.40 смс "1500.00 UAH ЗАРАХОВАНО для погашення кредитної заборгованості за договором ххххх 23.10.0018 09:36:11"
Делаю оплату на сайте через ликпей в 9.45 и у меня слизывает остатки с обеих частей грн счета + баксы.
В тас2ю показывает платеж в 9.46, а приход тех 1.5к в 10.03

Так деньги ещё не успели провестись.

Це як? Людина стверджує, що відправляла СЕПом, там немає попередньої авторизації. Якщо СЕП зайшов, то гроші уже провелись.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 14:34

  klug написав:
  mihasik написав:Так деньги ещё не успели провестись.

Це як? Людина стверджує, що відправляла СЕПом, там немає попередньої авторизації. Якщо СЕП зайшов, то гроші уже провелись.


2909 то не кредитный счет, а транзитник для дальнейшего рапределения сумм по задолженностям.
Надо было не смс верить, а посмотреть в ИБ что к чему. :)
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 20:58

  Vorlon написав:
  Surz написав:Только написал и пришла смс, КЛ 5к, как и просил)

Поздравляю, но что-то вы исключительно скромно попросили :roll:

Сколько нужно запросить, чтобы не переборщить? :)
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 21:02

  anikola13 написав:
  Vorlon написав:
  Surz написав:Только написал и пришла смс, КЛ 5к, как и просил)

Поздравляю, но что-то вы исключительно скромно попросили :roll:

Сколько нужно запросить, чтобы не переборщить? :)

Да пофиг. Просите по максимуму, если звонков не боитесь. Я просил 7000, дали 1000. Было два запроса в УБКИ и ни одного звонка.

П.С. Я в Тасе три раза подавал на кредитку и жена один раз. Если просить много, то будут звонить из скоринга, если мало то не будут. Но это никак не влияет на размер кредитного лимита. Сколько Тася посчитает, столько и даст.
Первый раз просил Б5 и 42 тыс, позвонили и сразу послали.
Второй раз просил 1 тыс на Вику, никто не звонил, дали ноль, через 3 месяца подняли до 25 тыс.
Третий раз опять просил Б5 на 7 тыс, дали 1 тыс. Никто не звонил
Жене по Вике сходу ноль. Уже почти год, на следующей неделе пойдём закрывать.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 21:56

Да пофиг. Просите по максимуму, если звонков не боитесь. Я просил 7000, дали 1000. Было два запроса в УБКИ и ни одного звонка.

П.С. Я в Тасе три раза подавал на кредитку и жена один раз. Если просить много, то будут звонить из скоринга, если мало то не будут. Но это никак не влияет на размер кредитного лимита. Сколько Тася посчитает, столько и даст.
Первый раз просил Б5 и 42 тыс, позвонили и сразу послали.
Второй раз просил 1 тыс на Вику, никто не звонил, дали ноль, через 3 месяца подняли до 25 тыс.
Третий раз опять просил Б5 на 7 тыс, дали 1 тыс. Никто не звонил
Жене по Вике сходу ноль. Уже почти год, на следующей неделе пойдём закрывать.[/quote]

Судячи з того, що зразу нормально наливають одиницям, думаю, варто просити до 5ти. А там, як Ви пишете, в разі чогось, вони і самі піднімуть. Можливо результат буде таким же, але ж гіршим не буде, ніж вже провірені. От і поділитесь таким досвідом.
chico
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 22:01

  Фантом написав:Второй раз просил 1 тыс на Вику, никто не звонил, дали ноль, через 3 месяца подняли до 25 тыс.

Дуже незвична success story, не пригадую, щоб ще хтось розповідав про підвищення ліміту 25 разів у ТАСі. Типово підливають по х1,5 - х2,5.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 22:13

  klug написав:
  Фантом написав:Второй раз просил 1 тыс на Вику, никто не звонил, дали ноль, через 3 месяца подняли до 25 тыс.

Дуже незвична success story, не пригадую, щоб ще хтось розповідав про підвищення ліміту 25 разів у ТАСі. Типово підливають по х1,5 - х2,5.

можливо впродовж цих трьох місяців були якісь обставини, які тася врахувала? винос депо, закриття кредитки в іншому банку?
casper12
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