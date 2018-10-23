Фантом написав:Второй раз просил 1 тыс на Вику, никто не звонил, дали ноль, через 3 месяца подняли до 25 тыс.
Дуже незвична success story, не пригадую, щоб ще хтось розповідав про підвищення ліміту 25 разів у ТАСі. Типово підливають по х1,5 - х2,5.
можливо впродовж цих трьох місяців були якісь обставини, які тася врахувала? винос депо, закриття кредитки в іншому банку?
Не было никаких обстоятельств. На тот момент кредитка от Таскомбанка, даже с нулевым кредлимитом была наиболее выгодна. Не было ещё Монобанка, не было Симы, Б5 мне не дали, Алла на тот момент обслуживала всего три категории. Пользовался постоянно, да и до сих пор Новая Почта только Вика, все остальные карты в пролёте.