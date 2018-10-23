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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1972197319741975 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 21% 27 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 18% 23 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 17% 22 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 26% 33 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 19% 24 Всього голосів : 129 Додано: Вів 23 жов, 2018 22:22 casper12 написав: klug написав: Фантом написав: Второй раз просил 1 тыс на Вику, никто не звонил, дали ноль, через 3 месяца подняли до 25 тыс. Второй раз просил 1 тыс на Вику, никто не звонил, дали ноль, через 3 месяца подняли до 25 тыс.

Дуже незвична success story, не пригадую, щоб ще хтось розповідав про підвищення ліміту 25 разів у ТАСі. Типово підливають по х1,5 - х2,5. Дуже незвична success story, не пригадую, щоб ще хтось розповідав про підвищення ліміту 25 разів у ТАСі. Типово підливають по х1,5 - х2,5.

можливо впродовж цих трьох місяців були якісь обставини, які тася врахувала? винос депо, закриття кредитки в іншому банку? можливо впродовж цих трьох місяців були якісь обставини, які тася врахувала? винос депо, закриття кредитки в іншому банку?



Не было никаких обстоятельств. На тот момент кредитка от Таскомбанка, даже с нулевым кредлимитом была наиболее выгодна.

Не было ещё Монобанка, не было Симы, Б5 мне не дали, Алла на тот момент обслуживала всего три категории. Пользовался постоянно, да и до сих пор Новая Почта только Вика, все остальные карты в пролёте. Не было никаких обстоятельств. На тот момент кредитка от Таскомбанка, даже с нулевым кредлимитом была наиболее выгодна.Не было ещё Монобанка, не было Симы, Б5 мне не дали, Алла на тот момент обслуживала всего три категории. Пользовался постоянно, да и до сих пор Новая Почта только Вика, все остальные карты в пролёте. Кто не пьёт, тот не рискует. Фантом

Повідомлень: 1259 З нами з: 18.05.16 Подякував: 173 раз. Подякували: 146 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 жов, 2018 23:00 casper12 написав: klug написав: Фантом написав: Второй раз просил 1 тыс на Вику, никто не звонил, дали ноль, через 3 месяца подняли до 25 тыс. Второй раз просил 1 тыс на Вику, никто не звонил, дали ноль, через 3 месяца подняли до 25 тыс.

Дуже незвична success story, не пригадую, щоб ще хтось розповідав про підвищення ліміту 25 разів у ТАСі. Типово підливають по х1,5 - х2,5. Дуже незвична success story, не пригадую, щоб ще хтось розповідав про підвищення ліміту 25 разів у ТАСі. Типово підливають по х1,5 - х2,5.

можливо впродовж цих трьох місяців були якісь обставини, які тася врахувала? винос депо, закриття кредитки в іншому банку? можливо впродовж цих трьох місяців були якісь обставини, які тася врахувала? винос депо, закриття кредитки в іншому банку?

Тут панує планова економіка - ліміти підвищують масово і згідно рознарядки. На обставини практично не зважають, особливо на депо. Описаний випадок - загадка і аномалія. Тут панує планова економіка - ліміти підвищують масово і згідно рознарядки. На обставини практично не зважають, особливо на депо. Описаний випадок - загадка і аномалія. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 2446 З нами з: 18.08.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 328 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1972197319741975 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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