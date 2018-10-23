Фантом написав:Второй раз просил 1 тыс на Вику, никто не звонил, дали ноль, через 3 месяца подняли до 25 тыс.
Дуже незвична success story, не пригадую, щоб ще хтось розповідав про підвищення ліміту 25 разів у ТАСі. Типово підливають по х1,5 - х2,5.
можливо впродовж цих трьох місяців були якісь обставини, які тася врахувала? винос депо, закриття кредитки в іншому банку?
Не было никаких обстоятельств. На тот момент кредитка от Таскомбанка, даже с нулевым кредлимитом была наиболее выгодна. Не было ещё Монобанка, не было Симы, Б5 мне не дали, Алла на тот момент обслуживала всего три категории. Пользовался постоянно, да и до сих пор Новая Почта только Вика, все остальные карты в пролёте.
Вопрос к офпреду. Как вы прокомментируете нарушение банком ЗУ "Про захист персональних данних" когда требуете у своих клиентов информацию про телефоны третьих лиц? ведь согласия на передачу банку этих данных у вас нет. но зато огромная БД этих телефонов людей которые никогда не были вашими клиентами. т.е. эти данные получены банком не законно.
mephala написав:ведь согласия на передачу банку этих данных у вас нет.
Кто кому что передает, простите?
банк просит предоставить контактные номера телефонов третих лиц. причем просит указывать ФИО и кем приходится это лицо. чем нарушают закон оба - и банк и клиент предоставивший контакты третьих лиц без их согласия.