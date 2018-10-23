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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1973197419751976>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 22:22

  casper12 написав:
  klug написав:
  Фантом написав:Второй раз просил 1 тыс на Вику, никто не звонил, дали ноль, через 3 месяца подняли до 25 тыс.

Дуже незвична success story, не пригадую, щоб ще хтось розповідав про підвищення ліміту 25 разів у ТАСі. Типово підливають по х1,5 - х2,5.

можливо впродовж цих трьох місяців були якісь обставини, які тася врахувала? винос депо, закриття кредитки в іншому банку?


Не было никаких обстоятельств. На тот момент кредитка от Таскомбанка, даже с нулевым кредлимитом была наиболее выгодна.
Не было ещё Монобанка, не было Симы, Б5 мне не дали, Алла на тот момент обслуживала всего три категории. Пользовался постоянно, да и до сих пор Новая Почта только Вика, все остальные карты в пролёте.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 23:00

  casper12 написав:
  klug написав:
  Фантом написав:Второй раз просил 1 тыс на Вику, никто не звонил, дали ноль, через 3 месяца подняли до 25 тыс.

Дуже незвична success story, не пригадую, щоб ще хтось розповідав про підвищення ліміту 25 разів у ТАСі. Типово підливають по х1,5 - х2,5.

можливо впродовж цих трьох місяців були якісь обставини, які тася врахувала? винос депо, закриття кредитки в іншому банку?

Тут панує планова економіка - ліміти підвищують масово і згідно рознарядки. На обставини практично не зважають, особливо на депо. Описаний випадок - загадка і аномалія.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:24

wow!

Сегодня утречком сервис TAS2U жег всех своими, видимо акционными, процентами ставками по депозитам - до 36.3% по гривне и до 9.5% по $. Кто-нибудь успел воспользоваться?... :roll:
.
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:26

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Вопрос к офпреду.
Как вы прокомментируете нарушение банком ЗУ "Про захист персональних данних" когда требуете у своих клиентов информацию про телефоны третьих лиц?
ведь согласия на передачу банку этих данных у вас нет. но зато огромная БД этих телефонов людей которые никогда не были вашими клиентами. т.е. эти данные получены банком не законно.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:28

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  mephala написав:Как вы прокомментируете нарушение банком ЗУ "Про захист персональних данних" когда требуете у своих клиентов информацию про телефоны третьих лиц?

Если телефон спрашивают правильно - без ФИО к нему, то он не является персональными данными
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:30

  Faceless написав:
  mephala написав:Как вы прокомментируете нарушение банком ЗУ "Про захист персональних данних" когда требуете у своих клиентов информацию про телефоны третьих лиц?

Если телефон спрашивают правильно - без ФИО к нему, то он не является персональными данными

Спрашивают и ФИО и степень родства 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:31

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

mephala написав:ведь согласия на передачу банку этих данных у вас нет.


Кто кому что передает, простите?
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:37

  Alex_ki написав:
mephala написав:ведь согласия на передачу банку этих данных у вас нет.


Кто кому что передает, простите?

банк просит предоставить контактные номера телефонов третих лиц. причем просит указывать ФИО и кем приходится это лицо. чем нарушают закон оба - и банк и клиент предоставивший контакты третьих лиц без их согласия.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:40

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Так нарушает только клиент)
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:42

  Alex_ki написав:Так нарушает только клиент)

...а за подстрекательство? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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