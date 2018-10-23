|
|
|
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 жов, 2018 15:42
Как квитанцию получить за комуналку? Хотя бы на эл.почту.
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 430
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 жов, 2018 15:43
mihasik написав:
Как квитанцию получить за комуналку? Хотя бы на эл.почту.
фотьте другим телепоном
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 25996
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2080 раз.
- Подякували: 2928 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 24 жов, 2018 15:44
mihasik написав:Как квитанцию получить за комуналку? Хотя бы на эл.почту.
Смотря где платили. В принципе, вроде, во всех сервисах оплаты есть кнопка для квитанции
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
-
Alex_ki
-
-
- Повідомлень: 290
- З нами з: 26.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 жов, 2018 15:46
А раньше была сумма КБ в СМСах?
Сейчас пишет.
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 3636
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 255 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 жов, 2018 15:50
Alex_ki написав:
Так нарушает только клиент)
в момент звонка по этому телефону банк тоже нарушает закон так как получил данные не законно. банк же не знакомится по телефону когда на него звонит а сразу спрашивает - вы такой то такой то? а значит у банка есть данные которые связывают ФИО и номер телефона
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 3661
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 545 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 жов, 2018 15:52
mephala написав: Alex_ki написав:
Так нарушает только клиент)
в момент звонка по этому телефону банк тоже нарушает закон так как получил данные не законно. банк же не знакомится по телефону когда на него звонит а сразу спрашивает - вы такой то такой то?
А колектори як порушують.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 25847
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1318 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 жов, 2018 15:54
mephala написав: Alex_ki написав:
Так нарушает только клиент)
в момент звонка по этому телефону банк тоже нарушает закон так как получил данные не законно. банк же не знакомится по телефону когда на него звонит а сразу спрашивает - вы такой то такой то? а значит у банка есть данные которые связывают ФИО и номер телефона
Вы передаёте информацию банку, подписывая согласие на хранение#использование
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
-
Alex_ki
-
-
- Повідомлень: 290
- З нами з: 26.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|