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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1974197519761977>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:42

Как квитанцию получить за комуналку? Хотя бы на эл.почту.
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:43

  mihasik написав:Как квитанцию получить за комуналку? Хотя бы на эл.почту.

фотьте другим телепоном :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:44

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

mihasik написав:Как квитанцию получить за комуналку? Хотя бы на эл.почту.
Смотря где платили. В принципе, вроде, во всех сервисах оплаты есть кнопка для квитанции
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:46

А раньше была сумма КБ в СМСах?
Сейчас пишет.
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:50

  Alex_ki написав:Так нарушает только клиент)

в момент звонка по этому телефону банк тоже нарушает закон так как получил данные не законно. банк же не знакомится по телефону когда на него звонит а сразу спрашивает - вы такой то такой то? а значит у банка есть данные которые связывают ФИО и номер телефона
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:52

  mephala написав:
  Alex_ki написав:Так нарушает только клиент)

в момент звонка по этому телефону банк тоже нарушает закон так как получил данные не законно. банк же не знакомится по телефону когда на него звонит а сразу спрашивает - вы такой то такой то?

А колектори як порушують. :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:54

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

mephala написав:
  Alex_ki написав:Так нарушает только клиент)

в момент звонка по этому телефону банк тоже нарушает закон так как получил данные не законно. банк же не знакомится по телефону когда на него звонит а сразу спрашивает - вы такой то такой то? а значит у банка есть данные которые связывают ФИО и номер телефона
Вы передаёте информацию банку, подписывая согласие на хранение#использование
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 16:16

  Alex_ki написав:
mihasik написав:Как квитанцию получить за комуналку? Хотя бы на эл.почту.
Смотря где платили. В принципе, вроде, во всех сервисах оплаты есть кнопка для квитанции

Через тас 24. Другими сервисами,то понятно.
В тас2ю нема)
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 17:52

  Alex_ki написав:
mephala написав:
  Alex_ki написав:Так нарушает только клиент)

в момент звонка по этому телефону банк тоже нарушает закон так как получил данные не законно. банк же не знакомится по телефону когда на него звонит а сразу спрашивает - вы такой то такой то? а значит у банка есть данные которые связывают ФИО и номер телефона
Вы передаёте информацию банку, подписывая согласие на хранение#использование

я подписываю на согласие хранение#использование моей персональной информации. про третьих лиц я не могу давать такое согласие.

  Квесторе_поверніться написав:
  mephala написав:
  Alex_ki написав:Так нарушает только клиент)

в момент звонка по этому телефону банк тоже нарушает закон так как получил данные не законно. банк же не знакомится по телефону когда на него звонит а сразу спрашивает - вы такой то такой то?

А колектори як порушують. :wink:

якщо коллектори звонять персонально тому хто брав кредит то нічого не порушують бо є згода на передачу третім особам персональних данних. а от якщо звонять по списку контактів то порушують. хоча ж опять - дивлячись як звертаються до того до кого звонять.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 18:10

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Дкбо
Розділ 5. Ідентифікація, верифікація, Аутентифікація та вивчення Клієнта
5.1. З метою виконання вимог законодавства України в частині з’ясування Банком суті
діяльності та фінансового стану Клієнта, Клієнт зобов'язаний заповнити анкету-
опитувальник Клієнта за формою, установленою Банком, і за вимогою Банку
підтвердити дані анкети-опитувальника відповідними документами. У випадку зміни
анкетних даних протягом терміну дії даного Договору Клієнт зобов'язаний негайно
повідомити про це Банк згідно вимог п.4.1.2. розділу 4 цієї Публічної пропозиції і внести
в анкету-опитувальник відповідні зміни, підтвердивши їх відповідними документами.

Данные о номерах и их владельцах часть анкеты. Не нравится -не заходите в банк.. ну и никто не мешает поставить прочерк, нет никого. Тогда шансы получить 0 кредлимит вырастут
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Alex_ki
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