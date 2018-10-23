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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1974197519761977

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 18:19

  Alex_ki написав:Дкбо
Розділ 5. Ідентифікація, верифікація, Аутентифікація та вивчення Клієнта
5.1. З метою виконання вимог законодавства України в частині з’ясування Банком суті
діяльності та фінансового стану Клієнта, Клієнт зобов'язаний заповнити анкету-
опитувальник Клієнта за формою, установленою Банком, і за вимогою Банку
підтвердити дані анкети-опитувальника відповідними документами. У випадку зміни
анкетних даних протягом терміну дії даного Договору Клієнт зобов'язаний негайно
повідомити про це Банк згідно вимог п.4.1.2. розділу 4 цієї Публічної пропозиції і внести
в анкету-опитувальник відповідні зміни, підтвердивши їх відповідними документами.

Данные о номерах и их владельцах часть анкеты. Не нравится -не заходите в банк.. ну и никто не мешает поставить прочерк, нет никого. Тогда шансы получить 0 кредлимит вырастут

вы читаете что я пишу но не понимаете.
я поднял вопрос не о персональных данных самого клиента. а о том, что банк требует персональные данные третьих лиц. и у нас в стране вроде как верховенство права - а значит анкета не должна его нарушать ЗУ. а в законе написано - без согласия распорядителя личных данных никто не может их передавать и обрабатывать.
клиент то может поставить прочерк, но наличие такого пункта в анкете который вызовет нарушение ЗУ клиентом как классифицируется? провокация к нарушению закона?
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 18:27

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

А вы указываете номера, не предупреждая человека, что ему будут звонить, и что надо отвечать? Предупредили, тот не сказал не указывать его, формально разрешение есть
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 18:36

  Alex_ki написав:А вы указываете номера, не предупреждая человека, что ему будут звонить, и что надо отвечать? Предупредили, тот не сказал не указывать его, формально разрешение есть

а почему тогда банк требует от клиента подпись на хранение и обработку перс данных а не достаточно формального согласия устного?
все у вас как то просто выходит если касается третьих лиц =)

ЗЫ
кстати вспомнилось.
я пытался поставить прочерки в анкете. знаете что сказал менеджер?
ПОЛЯ С КОНТАКТНЫМИ ТЕЛЕФОНАМИ И ИМЕНАМИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОЛЕ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ЗАЯВКИ.
как это классифицируется по закону?
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 18:42

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

так. поехали дальше.
никто не задумывался что будет если потерять карту таса вместе с фин телефоном?
а то я седня сбрасывал пароль к ИБ банкингу - так просто охренел от простоты сего действия.
регистрация тоже офигенно просто.
я в шоке.
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 18:43

  Alex_ki написав:Так нарушает только клиент)

Клієнт передає, банк зберігає та обробляє - порушують обидві сторони.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 18:51

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Коллеги, подскажите, пожалуйста, какие лимиты на пополнение карты в Тас2ю? Где об этом можно почитать?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 19:13

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Коллеги, до какого числа нужно написать заявление на закрытие карты викенд, выданную в чёрную пятницу 2017, чтобы не списали комиссию за следующий год?!
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