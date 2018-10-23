Додано: Сер 24 жов, 2018 19:13

Коллеги, до какого числа нужно написать заявление на закрытие карты викенд, выданную в чёрную пятницу 2017, чтобы не списали комиссию за следующий год?!

Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA