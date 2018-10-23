Alex_ki написав:Дкбо Розділ 5. Ідентифікація, верифікація, Аутентифікація та вивчення Клієнта 5.1. З метою виконання вимог законодавства України в частині з’ясування Банком суті діяльності та фінансового стану Клієнта, Клієнт зобов'язаний заповнити анкету- опитувальник Клієнта за формою, установленою Банком, і за вимогою Банку підтвердити дані анкети-опитувальника відповідними документами. У випадку зміни анкетних даних протягом терміну дії даного Договору Клієнт зобов'язаний негайно повідомити про це Банк згідно вимог п.4.1.2. розділу 4 цієї Публічної пропозиції і внести в анкету-опитувальник відповідні зміни, підтвердивши їх відповідними документами.
Данные о номерах и их владельцах часть анкеты. Не нравится -не заходите в банк.. ну и никто не мешает поставить прочерк, нет никого. Тогда шансы получить 0 кредлимит вырастут
вы читаете что я пишу но не понимаете. я поднял вопрос не о персональных данных самого клиента. а о том, что банк требует персональные данные третьих лиц. и у нас в стране вроде как верховенство права - а значит анкета не должна его нарушать ЗУ. а в законе написано - без согласия распорядителя личных данных никто не может их передавать и обрабатывать. клиент то может поставить прочерк, но наличие такого пункта в анкете который вызовет нарушение ЗУ клиентом как классифицируется? провокация к нарушению закона?
Alex_ki написав:А вы указываете номера, не предупреждая человека, что ему будут звонить, и что надо отвечать? Предупредили, тот не сказал не указывать его, формально разрешение есть
а почему тогда банк требует от клиента подпись на хранение и обработку перс данных а не достаточно формального согласия устного? все у вас как то просто выходит если касается третьих лиц =)
ЗЫ кстати вспомнилось. я пытался поставить прочерки в анкете. знаете что сказал менеджер? ПОЛЯ С КОНТАКТНЫМИ ТЕЛЕФОНАМИ И ИМЕНАМИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОЛЕ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ЗАЯВКИ. как это классифицируется по закону?
так. поехали дальше. никто не задумывался что будет если потерять карту таса вместе с фин телефоном? а то я седня сбрасывал пароль к ИБ банкингу - так просто охренел от простоты сего действия. регистрация тоже офигенно просто. я в шоке.