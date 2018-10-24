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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1975197619771978 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 21% 27 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 18% 23 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 17% 22 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 26% 33 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 19% 24 Всього голосів : 129 Додано: Чет 25 жов, 2018 04:42 Фантом написав: anikola13 написав: Сколько нужно запросить, чтобы не переборщить? Сколько нужно запросить, чтобы не переборщить?

Да пофиг. Просите по максимуму, если звонков не боитесь. Я просил 7000, дали 1000. Было два запроса в УБКИ и ни одного звонка.



П.С. Я в Тасе три раза подавал на кредитку и жена один раз. Если просить много, то будут звонить из скоринга, если мало то не будут. Но это никак не влияет на размер кредитного лимита. Сколько Тася посчитает, столько и даст.

Первый раз просил Б5 и 42 тыс, позвонили и сразу послали.

Второй раз просил 1 тыс на Вику, никто не звонил, дали ноль, через 3 месяца подняли до 25 тыс.

Третий раз опять просил Б5 на 7 тыс, дали 1 тыс. Никто не звонил

Жене по Вике сходу ноль. Уже почти год, на следующей неделе пойдём закрывать. Да пофиг. Просите по максимуму, если звонков не боитесь. Я просил 7000, дали 1000. Было два запроса в УБКИ и ни одного звонка.П.С. Я в Тасе три раза подавал на кредитку и жена один раз. Если просить много, то будут звонить из скоринга, если мало то не будут. Но это никак не влияет на размер кредитного лимита. Сколько Тася посчитает, столько и даст.Первый раз просил Б5 и 42 тыс, позвонили и сразу послали.Второй раз просил 1 тыс на Вику, никто не звонил, дали ноль, через 3 месяца подняли до 25 тыс.Третий раз опять просил Б5 на 7 тыс, дали 1 тыс. Никто не звонилЖене по Вике сходу ноль. Уже почти год, на следующей неделе пойдём закрывать.

Спасибо за инфу. Через сайт еще дополнительно отправил запрос на Вику. Просил 30к. Перезвонили сказали, что только 1,5к.

Взял тайм-аут. Т.к. хочу Б5. Как быть? Вначале идти в отделение и подавать запрос на Б5, а потом соглашаться на Вику? Доставка Вики есть по Украине? А то отделения ТАС нет в моем городе. Спасибо за инфу. Через сайт еще дополнительно отправил запрос на Вику. Просил 30к. Перезвонили сказали, что только 1,5к.Взял тайм-аут. Т.к. хочу Б5. Как быть? Вначале идти в отделение и подавать запрос на Б5, а потом соглашаться на Вику? Доставка Вики есть по Украине? А то отделения ТАС нет в моем городе. anikola13 Повідомлень: 498 З нами з: 08.02.13 Подякував: 46 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1975197619771978 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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