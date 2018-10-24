Фантом написав:
Да пофиг. Просите по максимуму, если звонков не боитесь. Я просил 7000, дали 1000. Было два запроса в УБКИ и ни одного звонка.
П.С. Я в Тасе три раза подавал на кредитку и жена один раз. Если просить много, то будут звонить из скоринга, если мало то не будут. Но это никак не влияет на размер кредитного лимита. Сколько Тася посчитает, столько и даст.
Первый раз просил Б5 и 42 тыс, позвонили и сразу послали.
Второй раз просил 1 тыс на Вику, никто не звонил, дали ноль, через 3 месяца подняли до 25 тыс.
Третий раз опять просил Б5 на 7 тыс, дали 1 тыс. Никто не звонил
Жене по Вике сходу ноль. Уже почти год, на следующей неделе пойдём закрывать.
Спасибо за инфу. Через сайт еще дополнительно отправил запрос на Вику. Просил 30к. Перезвонили сказали, что только 1,5к.
Взял тайм-аут. Т.к. хочу Б5. Как быть? Вначале идти в отделение и подавать запрос на Б5, а потом соглашаться на Вику? Доставка Вики есть по Украине? А то отделения ТАС нет в моем городе.