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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1975197619771978

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 04:42

  Фантом написав:
  anikola13 написав:Сколько нужно запросить, чтобы не переборщить? :)

Да пофиг. Просите по максимуму, если звонков не боитесь. Я просил 7000, дали 1000. Было два запроса в УБКИ и ни одного звонка.

П.С. Я в Тасе три раза подавал на кредитку и жена один раз. Если просить много, то будут звонить из скоринга, если мало то не будут. Но это никак не влияет на размер кредитного лимита. Сколько Тася посчитает, столько и даст.
Первый раз просил Б5 и 42 тыс, позвонили и сразу послали.
Второй раз просил 1 тыс на Вику, никто не звонил, дали ноль, через 3 месяца подняли до 25 тыс.
Третий раз опять просил Б5 на 7 тыс, дали 1 тыс. Никто не звонил
Жене по Вике сходу ноль. Уже почти год, на следующей неделе пойдём закрывать.

Спасибо за инфу. Через сайт еще дополнительно отправил запрос на Вику. Просил 30к. Перезвонили сказали, что только 1,5к.
Взял тайм-аут. Т.к. хочу Б5. Как быть? Вначале идти в отделение и подавать запрос на Б5, а потом соглашаться на Вику? Доставка Вики есть по Украине? А то отделения ТАС нет в моем городе.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 07:41

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

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Покращення, сразу в смс-ке пишет кешбек теперь
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