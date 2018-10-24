Фантом написав:

anikola13 написав: Сколько нужно запросить, чтобы не переборщить? Сколько нужно запросить, чтобы не переборщить?

Да пофиг. Просите по максимуму, если звонков не боитесь. Я просил 7000, дали 1000. Было два запроса в УБКИ и ни одного звонка.П.С. Я в Тасе три раза подавал на кредитку и жена один раз. Если просить много, то будут звонить из скоринга, если мало то не будут. Но это никак не влияет на размер кредитного лимита. Сколько Тася посчитает, столько и даст.Первый раз просил Б5 и 42 тыс, позвонили и сразу послали.Второй раз просил 1 тыс на Вику, никто не звонил, дали ноль, через 3 месяца подняли до 25 тыс.Третий раз опять просил Б5 на 7 тыс, дали 1 тыс. Никто не звонилЖене по Вике сходу ноль. Уже почти год, на следующей неделе пойдём закрывать.