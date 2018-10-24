ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 жов, 2018 04:42
Фантом написав: anikola13 написав:
Сколько нужно запросить, чтобы не переборщить?
Да пофиг. Просите по максимуму, если звонков не боитесь. Я просил 7000, дали 1000. Было два запроса в УБКИ и ни одного звонка.
П.С. Я в Тасе три раза подавал на кредитку и жена один раз. Если просить много, то будут звонить из скоринга, если мало то не будут. Но это никак не влияет на размер кредитного лимита. Сколько Тася посчитает, столько и даст.
Первый раз просил Б5 и 42 тыс, позвонили и сразу послали.
Второй раз просил 1 тыс на Вику, никто не звонил, дали ноль, через 3 месяца подняли до 25 тыс.
Третий раз опять просил Б5 на 7 тыс, дали 1 тыс. Никто не звонил
Жене по Вике сходу ноль. Уже почти год, на следующей неделе пойдём закрывать.
Спасибо за инфу. Через сайт еще дополнительно отправил запрос на Вику. Просил 30к. Перезвонили сказали, что только 1,5к.
Взял тайм-аут. Т.к. хочу Б5. Как быть? Вначале идти в отделение и подавать запрос на Б5, а потом соглашаться на Вику? Доставка Вики есть по Украине? А то отделения ТАС нет в моем городе.
anikola13
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Додано: Чет 25 жов, 2018 07:41
Покращення, сразу в смс-ке пишет кешбек теперь
Hack-Stock
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Додано: Чет 25 жов, 2018 09:20
Hack-Stock
ещё вчера было, кто-то отписывался. С 14-ти часов примерно. У меня покупка в 13:35 была ещё без кб в смс, а в 15:05 - уже с кб
Кассандра
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Додано: Чет 25 жов, 2018 09:31
Смски платные? (Б5). А то я сразу отключил. В ИБ бы прикрутили сию инфу.
Surz
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Додано: Чет 25 жов, 2018 10:01
Кассандра написав: Hack-Stock
ещё вчера было, кто-то отписывался. С 14-ти часов примерно. У меня покупка в 13:35 была ещё без кб в смс, а в 15:05 - уже с кб
эти смс оторваны от реальности
ну типа о смс о зачислении смс есть, а денег фактически пока нет
тупо чистый % от суммы
v57
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Додано: Чет 25 жов, 2018 10:09
Можно ли за один поход в отделение стать клиентом банка и держателем карты Б5?
Ещё можно как-то удалённо узнать с каким кредитным лимитом представят карту или вообще дадут ли мне её? Отделение находится в другом городе.
MASolomko
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Додано: Чет 25 жов, 2018 10:12
MASolomko 1) Да. Я пришел в отделение и ушел с картой. 2) Очень вряд ли, мне решение о лимите только через несколько дней пришло.
Surz
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Додано: Чет 25 жов, 2018 10:16
Surz написав:
Смски платные? (Б5). А то я сразу отключил. В ИБ бы прикрутили сию инфу.
Как глупо, ибо бесплатные... Интересно, а вы всегда заключаете договор с банком на карты, не ознакомившись с тарифами?
Vorlon
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Додано: Чет 25 жов, 2018 10:18
MASolomko написав:
Можно ли за один поход в отделение стать клиентом банка и держателем карты Б5?
Ещё можно как-то удалённо узнать с каким кредитным лимитом представят карту или вообще дадут ли мне её? Отделение находится в другом городе.
По идее за 2..3ч управитесь
Б5 - мнгновенка
1ч дето уйдет на первичную подготовку доков и препирания на неподключение страховки
1..1,5ч на скоринг, обзвон (подготовьте 2..3 номера), оглашение лимита
+30мин -- прозапас, забывчивость менагера, дооформление доков
ПС. А удалённо щас низзя заказать Б5?
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clientage
в Чет 25 жов, 2018 10:20, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 25 жов, 2018 10:19
MASolomko написав:
Можно ли за один поход в отделение стать клиентом банка и держателем карты Б5?
Именно так я и стал клиентом банка 08.10.2015. Правда сидел там часа два
Vorlon
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