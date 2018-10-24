Додано: Чет 25 жов, 2018 10:39

MASolomko написав: Я хотел после работы поехать... После 16 часов.



Кроме платных страховок что-то ещё платное навязывают? Я хотел после работы поехать... После 16 часов.Кроме платных страховок что-то ещё платное навязывают?

MASolomko написав: Это не оно? Это не оно?

Нее, не успеете, лучше утром к 9..9:30, или не позже 14:00После 16:00 у них резко падает производительностьХотя мона попробовать договориться с конкретным менагером, мож даже стол накроют для васВ Киеве мне понравилось отделение у М Шулявская, после незначительного шума нас стало обслуживать сразу 2 менагера, открыли 2 Сбера - один шел автоматом в пакете с Плативкой, но похоже менагер не знала об этомВот у Плативки есть платное СМС-инфо, которое мона сразу отключить в отделении. А без Плативки отделение не может завести нового клиентаВообщем просто проверяйте все птички во всех заявах и не стесняйтесь почемукатьОно. Удачи