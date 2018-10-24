Нет. Просто читал тарифы и темы нескольких банков разом и уже запутался, что где.
Раз бесплатно, то гуд, включил обратно. Спасибо.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 жов, 2018 10:26
Нет. Просто читал тарифы и темы нескольких банков разом и уже запутался, что где.
Раз бесплатно, то гуд, включил обратно. Спасибо.
Додано: Чет 25 жов, 2018 10:30
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Я хотел после работы поехать... После 16 часов.
Кроме платных страховок что-то ещё платное навязывают?
На сайте карта Б5 размещена в разделе карт с онлайн-заказом.
https://finance.ua/ua/cards/bolshaya-py ... scombank-p
Это не оно?
Додано: Чет 25 жов, 2018 10:38
И потом Вам позвонит представитель банка, скажет спасибо, что интересуетесь продуктами банка, раскажет приимущества и пригласит в банк для оформления.
Додано: Чет 25 жов, 2018 10:39
Нее, не успеете, лучше утром к 9..9:30, или не позже 14:00
После 16:00 у них резко падает производительность
Хотя мона попробовать договориться с конкретным менагером, мож даже стол накроют для вас
В Киеве мне понравилось отделение у М Шулявская, после незначительного шума нас стало обслуживать сразу 2 менагера, открыли 2 Сбера - один шел автоматом в пакете с Плативкой, но похоже менагер не знала об этом Вот у Плативки есть платное СМС-инфо, которое мона сразу отключить в отделении. А без Плативки отделение не может завести нового клиента
Вообщем просто проверяйте все птички во всех заявах и не стесняйтесь почемукать
Оно. Удачи
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 25 жов, 2018 10:42
А мона тут перехватить инициативу на себя и выторговать у перставителя конкретное время у конкретном отд?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 25 жов, 2018 11:16
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Какие есть способы бесплатного пополнения карты?
Знакомый думает, но он тоже в Краматорске. У него только карта Привата, с неё знаю СЭПом за 3 грн можно.
Додано: Чет 25 жов, 2018 11:26
Все способы бесплатны на вход!
Кроме этого у таськи один из самых быстрых процессингов, зачисление по СЭПу от Алки/Вальки за 30..40мин
Со Сберсчета пополняха проходит и в выходные.
Манисенды проводятся к обеду след. пердня, а авторизац. лим. повышается онлайн
Востаннє редагувалось clientage в Чет 25 жов, 2018 11:29, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 25 жов, 2018 11:29
Додано: Чет 25 жов, 2018 11:34
Додано: Чет 25 жов, 2018 11:38
Партизанские тропы обсуждаются в личке
Но на сегодня ТАС2Ю обладает достаточным функционалом для покрытия всех партизанских троп
Вот только картлимиты лучше установить через заяву в отделении, т.к. удаленно мона макс. шо установить на постоянку это 20К/ и 10 операций/мес. Разово по телепону мона пограться
... делайте хоть что-нибудь!
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