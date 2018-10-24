RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1977197819791980>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 10:26

  Vorlon написав:
  Surz написав:Смски платные? (Б5). А то я сразу отключил. В ИБ бы прикрутили сию инфу.

Как глупо, ибо бесплатные... Интересно, а вы всегда заключаете договор с банком на карты, не ознакомившись с тарифами? :shock:

Нет. Просто читал тарифы и темы нескольких банков разом и уже запутался, что где.
Раз бесплатно, то гуд, включил обратно. Спасибо.
Surz
 
Повідомлень: 10
З нами з: 28.09.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 10:30

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Я хотел после работы поехать... После 16 часов.

Кроме платных страховок что-то ещё платное навязывают?

  clientage написав:ПС. А удалённо щас низзя заказать Б5?
На сайте карта Б5 размещена в разделе карт с онлайн-заказом.
https://finance.ua/ua/cards/bolshaya-py ... scombank-p

Это не оно?
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 351
З нами з: 08.03.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 10:38

  MASolomko написав:Я хотел после работы поехать... После 16 часов.

Кроме платных страховок что-то ещё платное навязывают?

  clientage написав:ПС. А удалённо щас низзя заказать Б5?
На сайте карта Б5 размещена в разделе карт с онлайн-заказом.
https://finance.ua/ua/cards/bolshaya-py ... scombank-p

Это не оно?

И потом Вам позвонит представитель банка, скажет спасибо, что интересуетесь продуктами банка, раскажет приимущества и пригласит в банк для оформления.
slasva
Аватар користувача
 
Повідомлень: 508
З нами з: 23.06.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 10:39

  MASolomko написав:Я хотел после работы поехать... После 16 часов.

Кроме платных страховок что-то ещё платное навязывают?

Нее, не успеете, лучше утром к 9..9:30, или не позже 14:00

После 16:00 у них резко падает производительность
Хотя мона попробовать договориться с конкретным менагером, мож даже стол накроют для вас :)
В Киеве мне понравилось отделение у М Шулявская, после незначительного шума нас стало обслуживать сразу 2 менагера, открыли 2 Сбера - один шел автоматом в пакете с Плативкой, но похоже менагер не знала об этом :) Вот у Плативки есть платное СМС-инфо, которое мона сразу отключить в отделении. А без Плативки отделение не может завести нового клиента :)
Вообщем просто проверяйте все птички во всех заявах и не стесняйтесь почемукать :)
  MASolomko написав:Это не оно?

Оно. Удачи :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26012
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2080 раз.
Подякували: 2932 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 10:42

  slasva написав:
  MASolomko написав:Я хотел после работы поехать... После 16 часов.

Кроме платных страховок что-то ещё платное навязывают?

  clientage написав:ПС. А удалённо щас низзя заказать Б5?
На сайте карта Б5 размещена в разделе карт с онлайн-заказом.
https://finance.ua/ua/cards/bolshaya-py ... scombank-p

Это не оно?

И потом Вам позвонит представитель банка, скажет спасибо, что интересуетесь продуктами банка, раскажет приимущества и пригласит в банк для оформления.

А мона тут перехватить инициативу на себя и выторговать у перставителя конкретное время у конкретном отд?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26012
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2080 раз.
Подякували: 2932 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:16

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Какие есть способы бесплатного пополнения карты?

Знакомый думает, но он тоже в Краматорске. У него только карта Привата, с неё знаю СЭПом за 3 грн можно.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 351
З нами з: 08.03.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:26

  MASolomko написав:Какие есть способы бесплатного пополнения карты?

Знакомый думает, но он тоже в Краматорске. У него только карта Привата, с неё знаю СЭПом за 3 грн можно.

Все способы бесплатны на вход! :lol:
Кроме этого у таськи один из самых быстрых процессингов, зачисление по СЭПу от Алки/Вальки за 30..40мин
Со Сберсчета пополняха проходит и в выходные.
Манисенды проводятся к обеду след. пердня, а авторизац. лим. повышается онлайн
Востаннє редагувалось clientage в Чет 25 жов, 2018 11:29, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26012
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2080 раз.
Подякували: 2932 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:29

  MASolomko написав:Какие есть способы бесплатного пополнения карты?

Знакомый думает, но он тоже в Краматорске. У него только карта Привата, с неё знаю СЭПом за 3 грн можно.

С привата только тропинкой, если 3 грн жалко
curiousobro
 
Повідомлень: 1333
З нами з: 21.07.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:34

  curiousobro написав:С привата только тропинкой, если 3 грн жалко
А что за тропинка?..
Пополнение в тумбе Привата без авторизации, как с а-банком?
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 351
З нами з: 08.03.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:38

  MASolomko написав:
  curiousobro написав:С привата только тропинкой, если 3 грн жалко
А что за тропинка?..
Пополнение в тумбе Привата без авторизации, как с а-банком?

Партизанские тропы обсуждаются в личке :mrgreen:
Но на сегодня ТАС2Ю обладает достаточным функционалом для покрытия всех партизанских троп 8) 8)
Вот только картлимиты лучше установить через заяву в отделении, т.к. удаленно мона макс. шо установить на постоянку это 20К/ и 10 операций/мес. Разово по телепону мона пограться :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26012
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2080 раз.
Подякували: 2932 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1977197819791980>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, Vorlon, Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.