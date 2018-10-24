TASCOMBANK, вот подумываю разместиться на годик на Стабильный(ежемес) 17.75% через ТАС2Ю с подвязаной карты другого банка. В том банке есть ограничение на манисенд 15К/операция и 5 операций в день. 1. Можно ли зайти 4мя операциями по 10..15К на этот депозит через ТАС2Ю или нужно таки обеспечить единую операцию перевода на всю сумму 50..60Кгрн? 2. Можно ли размещаться на ОДНО депо через ТАС2Ю с различных карт различных банков? 3. Можно ли будет ввести реквизиты уже инициированного на открытие депозита при довложении в течение ТЕКУЩЕГО опердня?
Пока вижу для себя вариант аккумулирования средств под новый депо на Сбере, а затем размещение через Плативку
ПС. Почему бы не разрешить доразмещение на Стабильный в течение первых 5..7дней? Это достаточно распространенная практика, особенно для клиентоориентированнннннннных банок
По поводу вклада «Прибутковий». В Договоре в п. 1.3 указано:
При цьому процентна ставка встановлюється в розмірі, що буде діяти в Банку у перший банківський день нового строку Вкладу. Максимальна кількість пролонгацій- 4.
в талбичке https://tascombank.ua/content/view/725/45/lang,russian/ уже указаны однозначно %%е ставки на все периоды пролонгации: Гривна 14,50% 15,50% 16,50% 17,50% 19,00% Прошу подтвердить, что при размещении сегодня я могу однозначно расчитывать на 19% в 4й период пролонгации Или как?
clientage написав:Пока вижу для себя вариант аккумулирования средств под новый депо на Сбере, а затем размещение через Плативку
Очевидно это единственный вариант, а все три предыдущих: Нет. Нет. Нет.
clientage написав:Прошу подтвердить, что при размещении сегодня я могу однозначно расчитывать на 19% в 4й период пролонгации Или как?
Если бы офпред мог давать такие прогнозы. Но все равно, имхо стобиков из Прибыльных назабивать пока есть такие условия - маст хев. Если повезет - будет через год куча пополняемых под 19%. А нет - так нет, на столбики расходов не много и все таки тоже не бесплатно проваляются.
clientage написав:TASCOMBANK, вот подумываю разместиться на годик на Стабильный(ежемес) 17.75% через ТАС2Ю с подвязаной карты другого банка. В том банке есть ограничение на манисенд 15К/операция и 5 операций в день. 1. Можно ли зайти 4мя операциями по 10..15К на этот депозит через ТАС2Ю или нужно таки обеспечить единую операцию перевода на всю сумму 50..60Кгрн? 2. Можно ли размещаться на ОДНО депо через ТАС2Ю с различных карт различных банков? 3. Можно ли будет ввести реквизиты уже инициированного на открытие депозита при довложении в течение ТЕКУЩЕГО опердня?
Пока вижу для себя вариант аккумулирования средств под новый депо на Сбере, а затем размещение через Плативку
ПС. Почему бы не разрешить доразмещение на Стабильный в течение первых 5..7дней? Это достаточно распространенная практика, особенно для клиентоориентированнннннннных банок
По поводу вклада «Прибутковий». В Договоре в п. 1.3 указано:
При цьому процентна ставка встановлюється в розмірі, що буде діяти в Банку у перший банківський день нового строку Вкладу. Максимальна кількість пролонгацій- 4.
в талбичке https://tascombank.ua/content/view/725/45/lang,russian/ уже указаны однозначно %%е ставки на все периоды пролонгации: Гривна 14,50% 15,50% 16,50% 17,50% 19,00% Прошу подтвердить, что при размещении сегодня я могу однозначно расчитывать на 19% в 4й период пролонгации Или как?
Аналогично, очень интересуют данные вопросы.
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clientage написав:Пока вижу для себя вариант аккумулирования средств под новый депо на Сбере, а затем размещение через Плативку
Очевидно это единственный вариант, а все три предыдущих: Нет. Нет. Нет.
Еще вариант от vollena71. Просто открыть кучу депо на 15К
Faceless написав:
clientage написав:Прошу подтвердить, что при размещении сегодня я могу однозначно расчитывать на 19% в 4й период пролонгации Или как?
Если бы офпред мог давать такие прогнозы. Но все равно, имхо стобиков из Прибыльных назабивать пока есть такие условия - маст хев. Если повезет - будет через год куча пополняемых под 19%. А нет - так нет, на столбики расходов не много и все таки тоже не бесплатно проваляются.
Ах то таки прогнозные циферки Ну тогда я без заморочек пару сковородок таки закину