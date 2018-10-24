Додано: Чет 25 жов, 2018 12:47

При цьому процентна ставка встановлюється в розмірі, що буде діяти в Банку у перший банківський день нового строку Вкладу. Максимальна кількість пролонгацій- 4.

Прошу подтвердить

, вот подумываю разместиться на годик на Стабильный(ежемес) 17.75% через ТАС2Ю с подвязаной карты другого банка. В том банке есть ограничение на манисенд 15К/операция и 5 операций в день.1. Можно ли зайти 4мя операциями по 10..15К на этот депозит через ТАС2Ю или нужно таки обеспечить единую операцию перевода на всю сумму 50..60Кгрн?2. Можно ли размещаться на ОДНО депо через ТАС2Ю с различных карт различных банков?3. Можно ли будет ввести реквизиты уже инициированного на открытие депозита при довложении в течение ТЕКУЩЕГО опердня?Пока вижу для себя вариант аккумулирования средств под новый депо на Сбере, а затем размещение через ПлативкуПС. Почему бы не разрешить доразмещение на Стабильный в течение первых 5..7дней? Это достаточно распространенная практика, особенно для клиентоориентированнннннннных банокПо поводу вклада «Прибутковий».В Договоре в п. 1.3 указано:в талбичкеуже указаны однозначно %%е ставки на все периоды пролонгации:Гривна 14,50% 15,50% 16,50% 17,50% 19,00%, что при размещении сегодня я могу однозначно расчитывать на 19% в 4й период пролонгацииИли как?