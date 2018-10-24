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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1977197819791980

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:54

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  clientage написав:Партизанские тропы обсуждаются в личке :mrgreen:
Понял.

В любом случае меня продинамили, как через службу подбора карт на странице finance.ua, так и по телефону. Донецкая область ни-ни. :(

ps Аналогично и Аллочка так поступила. Хотя от другого имеряка слышал, что в отделении Аллы карту кредитную можно и заполучить. Было бы отделение Таси и в моём городе, то можно было и сходить.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 12:06

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  MASolomko написав:В любом случае меня продинамили

И шо, ОфПред никак не поможет активному форумчанину, готовому сгонять в др. область?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 12:47

TASCOMBANK, вот подумываю разместиться на годик на Стабильный(ежемес) 17.75% через ТАС2Ю с подвязаной карты другого банка. В том банке есть ограничение на манисенд 15К/операция и 5 операций в день.
1. Можно ли зайти 4мя операциями по 10..15К на этот депозит через ТАС2Ю или нужно таки обеспечить единую операцию перевода на всю сумму 50..60Кгрн?
2. Можно ли размещаться на ОДНО депо через ТАС2Ю с различных карт различных банков?
3. Можно ли будет ввести реквизиты уже инициированного на открытие депозита при довложении в течение ТЕКУЩЕГО опердня?

Пока вижу для себя вариант аккумулирования средств под новый депо на Сбере, а затем размещение через Плативку :idea:

ПС. Почему бы не разрешить доразмещение на Стабильный в течение первых 5..7дней? Это достаточно распространенная практика, особенно для клиентоориентированнннннннных банок :wink: :idea:

По поводу вклада «Прибутковий».
В Договоре в п. 1.3 указано:
При цьому процентна ставка встановлюється в розмірі, що буде діяти в Банку у перший банківський день нового строку Вкладу. Максимальна кількість пролонгацій- 4.

в талбичке https://tascombank.ua/content/view/725/45/lang,russian/ уже указаны однозначно %%е ставки на все периоды пролонгации:
Гривна 14,50% 15,50% 16,50% 17,50% 19,00%
Прошу подтвердить, что при размещении сегодня я могу однозначно расчитывать на 19% в 4й период пролонгации 8) Или как?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 13:25

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  clientage написав:Пока вижу для себя вариант аккумулирования средств под новый депо на Сбере, а затем размещение через Плативку

Очевидно это единственный вариант, а все три предыдущих: Нет. Нет. Нет.
  clientage написав:Прошу подтвердить, что при размещении сегодня я могу однозначно расчитывать на 19% в 4й период пролонгации Или как?

Если бы офпред мог давать такие прогнозы. Но все равно, имхо стобиков из Прибыльных назабивать пока есть такие условия - маст хев. Если повезет - будет через год куча пополняемых под 19%. А нет - так нет, на столбики расходов не много и все таки тоже не бесплатно проваляются.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 13:27

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  clientage написав:...готовому сгонять в др. область?
В другой город в Донецкой области — Славянск :)
В другую область я смотаюсь в декабре и карта Таси будет неактуальной.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 13:34

  clientage написав:TASCOMBANK, вот подумываю разместиться на годик на Стабильный(ежемес) 17.75% через ТАС2Ю с подвязаной карты другого банка. В том банке есть ограничение на манисенд 15К/операция и 5 операций в день.
1. Можно ли зайти 4мя операциями по 10..15К на этот депозит через ТАС2Ю или нужно таки обеспечить единую операцию перевода на всю сумму 50..60Кгрн?
2. Можно ли размещаться на ОДНО депо через ТАС2Ю с различных карт различных банков?
3. Можно ли будет ввести реквизиты уже инициированного на открытие депозита при довложении в течение ТЕКУЩЕГО опердня?

Пока вижу для себя вариант аккумулирования средств под новый депо на Сбере, а затем размещение через Плативку :idea:

ПС. Почему бы не разрешить доразмещение на Стабильный в течение первых 5..7дней? Это достаточно распространенная практика, особенно для клиентоориентированнннннннных банок :wink: :idea:

По поводу вклада «Прибутковий».
В Договоре в п. 1.3 указано:
При цьому процентна ставка встановлюється в розмірі, що буде діяти в Банку у перший банківський день нового строку Вкладу. Максимальна кількість пролонгацій- 4.

в талбичке https://tascombank.ua/content/view/725/45/lang,russian/ уже указаны однозначно %%е ставки на все периоды пролонгации:
Гривна 14,50% 15,50% 16,50% 17,50% 19,00%
Прошу подтвердить, что при размещении сегодня я могу однозначно расчитывать на 19% в 4й период пролонгации 8) Или как?


Аналогично, очень интересуют данные вопросы.
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 13:34

  Faceless написав:
  clientage написав:Пока вижу для себя вариант аккумулирования средств под новый депо на Сбере, а затем размещение через Плативку

Очевидно это единственный вариант, а все три предыдущих: Нет. Нет. Нет.

Еще вариант от vollena71. Просто открыть кучу депо на 15К :)
  Faceless написав:
  clientage написав:Прошу подтвердить, что при размещении сегодня я могу однозначно расчитывать на 19% в 4й период пролонгации Или как?

Если бы офпред мог давать такие прогнозы. Но все равно, имхо стобиков из Прибыльных назабивать пока есть такие условия - маст хев. Если повезет - будет через год куча пополняемых под 19%. А нет - так нет, на столбики расходов не много и все таки тоже не бесплатно проваляются.

Ах то таки прогнозные циферки :P Ну тогда я без заморочек пару сковородок таки закину :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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