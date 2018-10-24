Однозначно могу сказать, шо если до 25/11/18 не будет собственных средств 365грн на дебетном 2625ххх, до блокирнут карту и все мультисчета. В овер не загонят, а будут ждать гроши или заяву на закрытие
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 жов, 2018 15:07
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Однозначно могу сказать, шо если до 25/11/18 не будет собственных средств 365грн на дебетном 2625ххх, до блокирнут карту и все мультисчета. В овер не загонят, а будут ждать гроши или заяву на закрытие
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 25 жов, 2018 15:11
Им бы как простимулировать держателей в ближайшее время, а то нынче все как-то совсем наоборот получается.
Додано: Чет 25 жов, 2018 15:15
А якщо дата подання заявки 25.11, але дата договору 23.12, коли забезпечити гроші на рахунку?
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