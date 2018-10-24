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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 жов, 2018 15:07
югин написав:
в связи с чем возник ряд вопросов
Однозначно могу сказать, шо если до 25/11/18 не будет собственных средств 365грн на дебетном 2625ххх, до блокирнут карту и все мультисчета. В овер не загонят, а будут ждать гроши или заяву на закрытие
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 25 жов, 2018 15:15
clientage написав: югин написав:
в связи с чем возник ряд вопросов
Однозначно могу сказать, шо если до 25/11/18 не будет собственных средств 365грн на дебетном 2625ххх, до блокирнут карту и все мультисчета. В овер не загонят, а будут ждать гроши или заяву на закрытие
А якщо дата подання заявки 25.11, але дата договору 23.12, коли забезпечити гроші на рахунку?
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Додано: Чет 25 жов, 2018 15:35
Кочевник написав: clientage написав: югин написав:
в связи с чем возник ряд вопросов
Однозначно могу сказать, шо если до 25/11/18 не будет собственных средств 365грн на дебетном 2625ххх, до блокирнут карту и все мультисчета. В овер не загонят, а будут ждать гроши или заяву на закрытие
А якщо дата подання заявки 25.11, але дата договору 23.12, коли забезпечити гроші на рахунку?
Ваащето по дате договора нуна ориентироваться, но у нас тоже карта действительна до 11/19, а договор оформлен в 1х числах декабря
По Виике-дебетке у меня все просто было, там одна дата была
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 25 жов, 2018 15:41
Aps написав: clientage написав: югин написав:
в связи с чем возник ряд вопросов
Однозначно могу сказать, шо если до 25/11/18 не будет собственных средств 365грн на дебетном 2625ххх, до блокирнут карту и все мультисчета. В овер не загонят, а будут ждать гроши или заяву на закрытие
Им бы как простимулировать держателей в ближайшее время, а то нынче все как-то совсем наоборот получается.
Думаю Таське пофиг на наши хотелки
Я просто закрыл заранее свою Виику-дебетку, как ни жалко это было, особенно вспоминая помощь старого ОфПреда (кланяюсь ему в ножки
) И жду вот новой аХции. А юзаем всей семьёй Виику-ЧП у жены
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 25 жов, 2018 15:50
clientage написав: югин написав:
в связи с чем возник ряд вопросов
Однозначно могу сказать, шо если до 25/11/18 не будет собственных средств 365грн на дебетном 2625ххх, до блокирнут карту и все мультисчета. В овер не загонят, а будут ждать гроши или заяву на закрытие
На вхід теж? Погасити заборгованість дадуть?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Чет 25 жов, 2018 15:51
Если в TAS2U платить подвязанной чужой картой (кредиткой), например, за связь - это будет торговая операция, я правильное понимаю?
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Vorlon
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Додано: Чет 25 жов, 2018 15:53
Vorlon написав:
Если в TAS2U платить подвязанной чужой картой (кредиткой), например, за связь - это будет торговая операция, я правильное понимаю?
Да
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Додано: Чет 25 жов, 2018 15:56
klug написав: clientage написав: югин написав:
в связи с чем возник ряд вопросов
Однозначно могу сказать, шо если до 25/11/18 не будет собственных средств 365грн на дебетном 2625ххх, до блокирнут карту и все мультисчета. В овер не загонят, а будут ждать гроши или заяву на закрытие
На вхід теж? Погасити заборгованість дадуть?
У меня не было такого опыта по кредитке, но на дебетку с радостью приняли абонку СЭПом, только СМС-инфо еще день подключали
... делайте хоть что-нибудь!
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