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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1978197919801981

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:07

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  югин написав:в связи с чем возник ряд вопросов

Однозначно могу сказать, шо если до 25/11/18 не будет собственных средств 365грн на дебетном 2625ххх, до блокирнут карту и все мультисчета. В овер не загонят, а будут ждать гроши или заяву на закрытие :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:11

  clientage написав:
  югин написав:в связи с чем возник ряд вопросов

Однозначно могу сказать, шо если до 25/11/18 не будет собственных средств 365грн на дебетном 2625ххх, до блокирнут карту и все мультисчета. В овер не загонят, а будут ждать гроши или заяву на закрытие :)


Им бы как простимулировать держателей в ближайшее время, а то нынче все как-то совсем наоборот получается.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:15

  clientage написав:
  югин написав:в связи с чем возник ряд вопросов

Однозначно могу сказать, шо если до 25/11/18 не будет собственных средств 365грн на дебетном 2625ххх, до блокирнут карту и все мультисчета. В овер не загонят, а будут ждать гроши или заяву на закрытие :)

А якщо дата подання заявки 25.11, але дата договору 23.12, коли забезпечити гроші на рахунку?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:35

  Кочевник написав:
  clientage написав:
  югин написав:в связи с чем возник ряд вопросов

Однозначно могу сказать, шо если до 25/11/18 не будет собственных средств 365грн на дебетном 2625ххх, до блокирнут карту и все мультисчета. В овер не загонят, а будут ждать гроши или заяву на закрытие :)

А якщо дата подання заявки 25.11, але дата договору 23.12, коли забезпечити гроші на рахунку?

Ваащето по дате договора нуна ориентироваться, но у нас тоже карта действительна до 11/19, а договор оформлен в 1х числах декабря :)
По Виике-дебетке у меня все просто было, там одна дата была :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:41

  Aps написав:
  clientage написав:
  югин написав:в связи с чем возник ряд вопросов

Однозначно могу сказать, шо если до 25/11/18 не будет собственных средств 365грн на дебетном 2625ххх, до блокирнут карту и все мультисчета. В овер не загонят, а будут ждать гроши или заяву на закрытие :)


Им бы как простимулировать держателей в ближайшее время, а то нынче все как-то совсем наоборот получается.

Думаю Таське пофиг на наши хотелки
Я просто закрыл заранее свою Виику-дебетку, как ни жалко это было, особенно вспоминая помощь старого ОфПреда (кланяюсь ему в ножки :)) И жду вот новой аХции. А юзаем всей семьёй Виику-ЧП у жены :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:50

  clientage написав:
  югин написав:в связи с чем возник ряд вопросов

Однозначно могу сказать, шо если до 25/11/18 не будет собственных средств 365грн на дебетном 2625ххх, до блокирнут карту и все мультисчета. В овер не загонят, а будут ждать гроши или заяву на закрытие :)

На вхід теж? Погасити заборгованість дадуть?
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klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:51

Если в TAS2U платить подвязанной чужой картой (кредиткой), например, за связь - это будет торговая операция, я правильное понимаю? :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:53

  Vorlon написав:Если в TAS2U платить подвязанной чужой картой (кредиткой), например, за связь - это будет торговая операция, я правильное понимаю? :roll:

Да
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:56

  klug написав:
  clientage написав:
  югин написав:в связи с чем возник ряд вопросов

Однозначно могу сказать, шо если до 25/11/18 не будет собственных средств 365грн на дебетном 2625ххх, до блокирнут карту и все мультисчета. В овер не загонят, а будут ждать гроши или заяву на закрытие :)

На вхід теж? Погасити заборгованість дадуть?

У меня не было такого опыта по кредитке, но на дебетку с радостью приняли абонку СЭПом, только СМС-инфо еще день подключали :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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