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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1979198019811982

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:01

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

на бензин и супермаркеты 2% осталось или вместо них коммуналка теперь?
HackStock
 
Повідомлень: 99
З нами з: 26.09.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:09

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

HackStock написав:на бензин и супермаркеты 2% осталось или вместо них коммуналка теперь?
Осталось
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Alex_ki
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Повідомлень: 293
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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  #<1 ... 1979198019811982
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