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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:01
на бензин и супермаркеты 2% осталось или вместо них коммуналка теперь?
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HackStock
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:09
HackStock написав:на бензин и супермаркеты 2% осталось или вместо них коммуналка теперь?
Осталось
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Alex_ki
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