югин написав:TASCOMBANK Уважаемый Представитель банка, в связи с окончанием льготного пользования картой викенд, открытой в чёрную пятницу 24.11.2017, решил закрыть карту, в связи с чем возник ряд вопросов: 1.До какого числа само поздно нужно внести все потраченные деньги на карту. 2.До какого числа нужно написать заявление на закрытие карты, чтобы с меня не списалась комиссия 365 грн. 3.Написать заявление на закрытие я могу в любом отделении или только там где открывал карту!?
Добрый день. Сумма комиссии годового обслуживания по Weekend Card списывается только после внесения собственных средств. То есть, списания в счет кредитного лимита или несанкционированного овердрафта не будет. Если на дату списания на карту не было внесено суммы собственных средств в размере достаточном для списания комиссии (365 грн), то будет установлена автоматическая блокировка счетов только на расходные операции. Заявление на закрытие карточного счета Вы можете написать в любом удобном для Вас отделении. Но, в том случае, если обращаетесь не на отделение в котором обслуживались ранее, такая процедура может занять немного больше времени, так как сотрудникам необходимо будет выполнить операцию перебранчевания Клиента на данное отделение.
clientage написав:TASCOMBANK, вот подумываю разместиться на годик на Стабильный(ежемес) 17.75% через ТАС2Ю с подвязаной карты другого банка. В том банке есть ограничение на манисенд 15К/операция и 5 операций в день. 1. Можно ли зайти 4мя операциями по 10..15К на этот депозит через ТАС2Ю или нужно таки обеспечить единую операцию перевода на всю сумму 50..60Кгрн? 2. Можно ли размещаться на ОДНО депо через ТАС2Ю с различных карт различных банков? 3. Можно ли будет ввести реквизиты уже инициированного на открытие депозита при довложении в течение ТЕКУЩЕГО опердня?
Пока вижу для себя вариант аккумулирования средств под новый депо на Сбере, а затем размещение через Плативку
ПС. Почему бы не разрешить доразмещение на Стабильный в течение первых 5..7дней? Это достаточно распространенная практика, особенно для клиентоориентированнннннннных банок
По поводу вклада «Прибутковий». В Договоре в п. 1.3 указано:
При цьому процентна ставка встановлюється в розмірі, що буде діяти в Банку у перший банківський день нового строку Вкладу. Максимальна кількість пролонгацій- 4.
в талбичке https://tascombank.ua/content/view/725/45/lang,russian/ уже указаны однозначно %%е ставки на все периоды пролонгации: Гривна 14,50% 15,50% 16,50% 17,50% 19,00% Прошу подтвердить, что при размещении сегодня я могу однозначно расчитывать на 19% в 4й период пролонгации Или как?
Размещение депозита "Стабильный" предусмотрено только одной суммой. С карт Таскомбанка возможно открыть депозит до 200 000 грн в сутки. С карт других Банков максимальная сумма одной операции 14999 грн, максимальная сумма всех операций в месяц 249 000 грн. Чтобы открыть на сумму больше- рекомендуем, открывать с карт Таскомбанка. Доразмещение на депозит "Стабильный", к сожалению, не предусмотрено.
По поводу депозита "Прибыльный", по условиям договора пролонгация возможна по желанию клиента, но на условиях Банка. Условия Банка размещены на официальном сайте подтверждают то, что при 4й пролонгации будет +1,5% (19%).
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Квесторе_поверніться написав:Стабільний в Комси без поповнення?
Поповлення депозиту "Стабільний" не передбачено. Поповнення можливо по вкладу "Прибутковий".
Дякую за інфо...Прибутковий вже відкрив.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.