Договор, распечатанный в отделении, содержит текст
При цьому процентна ставка встановлюється в розмірі, що буде діяти в Банку у перший банківський день нового строку Вкладу.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:42
Договор, распечатанный в отделении, содержит текст
При цьому процентна ставка встановлюється в розмірі, що буде діяти в Банку у перший банківський день нового строку Вкладу.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:51
vollena71 таки да - образец договора есть на сайте . ЖЕСТКОЙ привязки к %% ставках нет. Все на усмотрение КК банка .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:00
Ну так ставка може і підрости, Сергій Леонідович зараз добрий (дружину прогнав, ніхто його не денервує) по доброті своїй душевній видасть вказівку - ставку для імяреків підняти.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:25
я-то надеялась, что на сайте старый вариант остался, а актуальный другой, но увы
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